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中共第三份「歷史決議」牽動台海局勢　陸學者「反獨重要主基調」

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共六中全會11日全體通過中共史上第三份「歷史決議」。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

中共第十九屆中央委員會六中全會昨11日閉幕，官媒《新華社》發布六中全會公報，內容指出全體審議通過外界關注的第三份「歷史決議」《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。公報內容除了確立習近平領導核心地位，後半段內容提到台海問題，堅決反對「台獨」和外部勢力干涉，要牢抓兩岸關係主導權和主動權。對此，《東森新媒體ETtoday》記者訪問大陸學者包承柯表示，研判第三份「歷史決議」對台部分將深深牽動台海下一步關係，依照現今態勢，「反獨」會是重要主旋律。

▲▼中共六中全會、習近平、第三份歷史決議 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲中共六中全會「確立」習近平新時代核心地位。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

六中全會長達七千多字的公報，對於歷史決議內容沒有過多著墨。內容僅強調《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，僅提及「全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告審議通過」及「習近平就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議(討論稿)》向全會作了說明」。

公報主要確立習近平下時帶的和心地為，並且拍板定案20大將於2022年下半年舉行。其中後半段內容談到台灣問題，報導說，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。該公報沒有更進一步說明。

▲兩會,習近平,鍾山,商務部,人大,政協,王毅,外交部。（圖／路透社）

▲陸學者分析第三份「歷史決議」對台部分，將牽動台海關係非常重要的下一步。（圖／路透社）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯受訪指出，預計這幾天就會公布第三份「歷史決議」內容，從過去基調來看，大陸對台大政方針非常明確，通過「一中原則、九二共識」來持續推進國家統一。

至於公報內容並未提及「一國兩制」，只有強調「反台獨」和牢抓兩岸主導權和主動權。包承柯也指出，從公報內容明顯看出，未來大陸對台政策基調，更多的是打擊「反台獨」，這是未來十分重要的基調，等決議文公佈後，估計有更詳細闡述和觀點，也牽動台海下一步動向。

至於，近期大陸研擬立法「制裁」，並且點名蘇貞昌、游錫坤和吳釗燮三名台獨份子，打響大陸反台獨第一步，但問題是立法後對台約束力低，很難達到效果。包承柯則指出，關鍵是的如何遏制台獨勢力發展，包括公布三個「頑固台獨分子」名單，也是對台獨分裂勢力發出警告，不能讓有心人士繼續操弄，以「切香腸」的方式破壞兩岸關係。

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六中全會、中共、習近平六歷史決議

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