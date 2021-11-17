「核四絕不是拼裝車」　前廠長掛保證：勝過國內所有工程

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

記者徐政璿／台北報導

「珍愛藻礁」和「重啟核四」等攸關環保和食安4大公投，將於12月18日進行投票。針對核四議題，前廠長王伯輝透過臉書公開表示，「核四絕對不是拼裝車，而是一組針對系統安全與發電效能整合的有效發電機組」，勝過國內所有工程。

王伯輝表示，核四工程的嚴謹，對施工要求，文件還有測試數據，都勝過國內所有工程，「這些事實只有我們在親自執行的人才知道的」。

他認為，真的該有更多多機會，讓更多的人對核四有親身的體驗，儘管只是看看相關結構設備，廠房及安全規劃，他相信都應能深刻感受，核四絕對不是拼裝車，而是一組針對系統安全與發電效能整合的有效發電機組。

王伯輝說，「若是有天能啟封…我願意用我專業，繼續為核四而奮鬥！為國人有安全乾淨且穩定的能源而盡一份力！」

針對綠營近日對他的批判，王伯輝也表示，他在職時，大家都說他是深深的綠，「我不否認」，但他一個台灣囝仔，想的只是把這工程做成台灣人的驕傲，當年執政的國民黨也沒有對他有過任何的懷疑！如今，卻被綠色的委員們說成一無是處？

王伯輝強調，核四啓動與否，是一個日後臺灣選擇那種型態發電的抉擇，不是政黨對決，傾全力打擊一個曾經為這工程付出的人，「你們有全黨及執政的優勢，我只是個退休的老百姓，我該有言論自由吧！」他最後仍然盼望台灣會更好，台灣社會有空間譲人們做實是求是的討論。