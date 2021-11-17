拜登面告習近平：美關切非和平手段改變台灣未來

▲拜習會落幕。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓16日專電

白宮國安顧問蘇利文今天透露，美國總統拜登昨天晚間在與中國國家主席習近平視訊會議時提醒對方，他任參議員時投票支持台灣關係法，因此他清楚了解任何以非和平手段改變台灣未來做法，都為美方嚴正關切。

拜登（Joe Biden）與習近平昨天晚間進行長達3個半小時的視訊會議，這是拜登就任後兩人首度面對面會談，外界高度關注台海議題。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sulliva）今天出席華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）討論這場會議時表示，拜登與習近平兩人花費不少時間討論台海議題，拜登向習近平重申美國在台灣關係法、美中三公報與六項保證指引下的一個中國政策。

蘇利文也透露，拜登提醒習近平，他在參議員任內參與表決台灣關係法，因此他清楚了解這項法案明確表明，任何以非和平手段改變台灣未來的做法，為美國嚴正關切。拜登也表達對台海周邊造成不穩定行為的關切。

蘇利文表示，拜登強調美國有明確的利益與價值觀，對未來也有清晰願景，他並表達對中國在新疆、西藏與香港做法的擔憂，也提出對人權的關切。拜登同時也表明保護美國勞工與產業免受不公平貿易與經濟行為影響，與對自由開放印太地區的願景，包括對中國在南海與東海活動，以及航行與飛行自由等的關切。

蘇利文指出，雙方也討論在不同領域的誤判與誤解，可能為兩國關係帶來挑戰。拜登明確表示，中方的部分行為可能導致不穩定，強調需要制定方法管控戰略風險，設立常理性護欄機制，確保競爭不會演變成衝突。

蘇利文並指出，這次視訊會談後，美中須在公共衛生、全球暖化等議題密切合作，在對抗疫情要更為透明化，確保台海和平穩定，需要更多在國防、國安與外交等多層面加強往來，確保競爭存在護欄機制，不會變成衝突。