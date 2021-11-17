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為善不欲人知　大台南公車也有暖心駕駛受表揚

▲許多民眾看到大台南公車司機黃嘉祥、呂東南、顏清松等人，勤務途中協助行動不便旅客上下公車等暖心行為，透過1999及交通局留言板反映嘉許這些司機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲許多民眾看到大台南公車司機黃嘉祥、呂東南、顏清松等人，勤務途中協助行動不便旅客上下公車等暖心行為，透過1999及交通局留言板反映嘉許這些司機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府致力推動友善公共運輸乘車環境，雖曾發生服務態度不佳情事，但也有不少乘客在目睹大台南公車司機黃嘉祥、呂東南、顏清松等人，勤務途中協助行動不便旅客上下公車等暖心行為，透過1999及交通局留言板反映嘉許這些公車司機。

交通局局長王銘德期許公車運將朋友能互相學習，也希望市民朋友在遇到表現優異的駕駛時能多給予鼓勵，並體諒因此造成的短暫延誤時間，讓大台南公車成為交通弱勢族群的最佳交通工具。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視弱勢族群外出交通需求，致力推動友善無障礙公共運輸服務，雖有日前公車服務不佳案件，但也有駕駛貼心服務的案例，如3路公車駕駛黃嘉祥、3路公車駕駛顏清松及藍幹線公車駕駛呂東南在駕勤時，遇到公車站位有視障朋友或輪椅乘客，均耐心親切的服務上下車，駕駛長溫暖的舉動讓民眾深受感動，紛紛透過1999或者留言板向交通局反映，希望交通局不要對駕駛長親切服務造成的公車誤點裁罰。

▲許多民眾看到大台南公車司機黃嘉祥、呂東南、顏清松等人，勤務途中協助行動不便旅客上下公車等暖心行為，透過1999及交通局留言板反映嘉許這些司機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，交通局在接獲民眾建議案件時均秉公平公正立場查處，遇有表現優良的駕駛員將要求客運業者給予嘉勉，並做為日後優良駕駛票選備選名單。希能透過同僚、同業的良性競爭，見賢思齊並以自身職業為榮，發揮最大之服務熱忱提昇整體服務品質，形塑大台南公共運輸的優質文化。

▲許多民眾看到大台南公車司機黃嘉祥、呂東南、顏清松等人，勤務途中協助行動不便旅客上下公車等暖心行為，透過1999及交通局留言板反映嘉許這些司機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市公共運輸處秘書劉佳峰表示，3路公車駕駛黃嘉祥行經好市多站時主動協助視障朋友上下車，並詢問下車地點，到站時再次主動導引下車；3路公車駕駛顏清松行經台南醫院時，當時正逢下課時間車上很多人，看到有一名乘坐輪椅的乘客要搭車，他先主動把輪椅區上的椅子掀起來固定好，讓輪椅可以更好固定，車內的乘客都認為顏清松服務很親切。

▲許多民眾看到大台南公車司機黃嘉祥、呂東南、顏清松等人，勤務途中協助行動不便旅客上下公車等暖心行為，透過1999及交通局留言板反映嘉許這些司機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藍幹線公車駕駛呂東南在台南火車站搭載一名視障乘客，先詢問乘客的下車地點在安順國中，待公車到前一站時又向乘客再次確認要下車的地點，到站後立刻從前門跑下車繞到後門將乘客帶下車，又帶到對向的安順國中，駕勤途中又遇到一位乘坐輪椅的乘客，也是細心照看，其他乘客要上下車也都會提醒乘客要注意安全，沿路也會告知年長的乘客，要去超商買電子票證減少投擲錢幣的困擾，服務熱忱頗受民眾讚賞而向交通局反映。　　

▲許多民眾看到大台南公車司機黃嘉祥、呂東南、顏清松等人，勤務途中協助行動不便旅客上下公車等暖心行為，透過1999及交通局留言板反映嘉許這些司機。（圖／記者林悅翻攝，下同）
秘書劉佳峰指出，公車駕駛如有服務不佳者，公運處將依規定查處並加強教育訓練；如為服務優良者，也會由客運業者妥予嘉勉。公運處也期許在透過稽查、評鑑、獎懲及教育訓練等方式，帶動駕駛提升服務熱忱，精進大台南公車服務品質，民眾遇到表現優異的駕駛時，也請不忘給予肯定。

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大台南公車暖心駕駛

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