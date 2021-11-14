機車突往左切！公車撞死人無罪　法官：騎士應禮讓

▲事發地點富狗橋為兩車道，但到了愛三路縮減為一個車道。（圖／翻攝Google Maps）

記者陳俊宏／綜合報導

一名劉姓男子駕駛公車，與蔡姓夫妻騎乘的機車發生碰撞，造成機車後座的女乘客不治，他被依過失致死罪起訴。不過，基隆地院法官審理後認為，事發地點由二車道縮減為一車道，而外側的騎士未禮讓內側公車先行，反而貿然向左偏行駛，顯未遵守交通規定，因此判劉男無罪。

判決指出，事發於2020年9月12日晚間9時45分許，蔡男載妻行經基隆市仁愛區愛三路與仁一路路口前，與公車碰撞，兩人當場倒地，蔡男左臉頰、左手臂、左膝、左手腕擦挫傷，妻子遭公車右後車輪輾壓身體，因出血性休克而於隔天宣告不治。

檢方認為，劉男應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施，而依當時情形，並無不能注意情事，因此依過失致死、過失傷害罪起訴。

▼車禍地點由兩線道縮為一線道。（圖／翻攝Google Maps）



劉男否認犯行辯稱，依照公車路線開車，肇事地點是下富狗橋的地方，他行駛在內側車道，事發後有下車查看，看到機車倒在公車右後輪的正後方；事發前沒看到機車，是聽到「碰」一聲就停車，聲音來源是在車子右邊，他開車並未違反交通規則。

法官根據《道路交通安全規則》第102條第1項第3款規定，行駛至交岔路口，由同向二車道進入一車道，應讓直行車道車輛先行；無直行車道者，外車道車輛應讓內車道車輛先行；但在交通壅塞時，內、外側車道車輛應互為禮讓，逐車交互輪流行駛，並保持安全距離及間隔。

法官認為，富狗橋上有兩車道，到了愛三路縮減為一車道，騎在外側車道的蔡男本應注意其左方內側車道有無來車，讓對方先行，他竟於未注意其左方來車情形下，貿然向左偏行駛，顯未遵守交通規定。

法官說，被告顯無從注意原位於其右前方外側車道處的機車，非但未依交通規則讓其先行，反而突向左偏，偏行至與公車平行右側車門處，被告並無充分餘裕得以迴避本件事故發生，自難認被告有何過失，因此判無罪，全案可上訴。蔡男替愛妻打官司，但於今年7月過世，未能等到判決結果。