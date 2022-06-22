　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

環警監聯合稽查在安平　全面取締噪音車輛

▲台南市警四分局，會同環保局及監理所，21日晚上在永華路市政府前規劃執行環警監聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局，會同環保局及監理所，21日晚上在永華路市政府前規劃執行環警監聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局，會同環保局及監理所，21日晚上在永華路市政府前規劃執行「環、警、監」聯合稽查專案勤務，採「馬上測、馬上罰」之執法措施，以收立竿見影之效。

▲台南市警四分局，會同環保局及監理所，21日晚上在永華路市政府前規劃執行環警監聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

執行取締噪音車輛暨防制危險駕車、微型電動二輪車、取締酒駕等聯合稽查勤務，本次稽查成果，警方依道交處罰條例舉發車輛電系設備擅自變更件及車輛設備規格不符2件、車輛電系設備改裝34件、無照駕駛1件；另環保局依噪音管制法檢測排氣管噪音不合格2輛、召回環保局檢測1輛。

▲台南市警四分局，會同環保局及監理所，21日晚上在永華路市政府前規劃執行環警監聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不當改裝車體與電氣設備，車輛安全結構可能因此減弱，進而危及自己及其他用路人的安全，依「道路交通管理處罰條例」第18條可處新台幣2400元以上9600元以下之罰鍰，並責令檢驗；而改裝排氣管致生噪音部分，除依「噪音管制法」第28條可處車主或駕駛人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善外，屆期仍未完成改善者，還可按次處罰。此外，民眾若有蒐集到相關違規車輛噪音擾寧證據，亦可直接上傳環保署噪音車輛檢舉網站(https://noisecar.epa.gov.tw)，經查證屬實者將通知車主到案檢測，不合格者亦將依法開罰。

▲台南市警四分局，會同環保局及監理所，21日晚上在永華路市政府前規劃執行環警監聯合稽查專案勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市四分局分局長王子雄表示，警方將會持續聯合環保局及監理機關加強稽查安平區改裝噪音車輛，針對陳情熱門路(時)段進行執法蒐證並移請權責機關依法裁罰，絕不容忍。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
敬老金條例未違憲　柯文哲說話了
快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」
喉嚨痛爆喝「6種茶」有效！　這一款還能幫助抗病毒
冷氣開24小時爽吹「電費1天只要10元」！神人曝省錢2招
東吳大學生製「解放軍地圖」遭人身威脅　五星旗人士：找出他消除
最高領11200元！50萬戶租金補貼來了　申請資格＆方法一次
警察接受賄賂　狂開罰單賺外快！聲押14人目前6收押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

環警監聯合稽查在安平　全面取締噪音車輛

立委湯蕙禎攜手星洋工業　捐贈空勤總隊防疫物資

宗親青年會拜會　桃園市議長邱奕勝：鴻海電動車等大企業將進駐

張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

民進黨團要彰化縣長為「皮包骨3兄弟」道歉　王惠美：選舉作秀

關心第三航廈與第三跑道建設　王國材部長勉桃機展現執行力如期如質完成

便利災害搶救　主動打掉26米長加油站圍牆

西班牙國慶活動首度移師台南　黃偉哲大表支持盼雙方交流增溫

台東縣政府培育72位SUP證照教練　創造安全專業的水域體驗

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

環警監聯合稽查在安平　全面取締噪音車輛

立委湯蕙禎攜手星洋工業　捐贈空勤總隊防疫物資

宗親青年會拜會　桃園市議長邱奕勝：鴻海電動車等大企業將進駐

張善政景福宮參香　許諾建設桃園成為六都之首

民進黨團要彰化縣長為「皮包骨3兄弟」道歉　王惠美：選舉作秀

關心第三航廈與第三跑道建設　王國材部長勉桃機展現執行力如期如質完成

便利災害搶救　主動打掉26米長加油站圍牆

西班牙國慶活動首度移師台南　黃偉哲大表支持盼雙方交流增溫

台東縣政府培育72位SUP證照教練　創造安全專業的水域體驗

行政院回函認定　應曉薇要求台北市府盡快發送敬老金

巨乳性感網紅租房1年　房東發現IG辣照！突漲7.3萬房租

米砂突爆想賣掉千萬豪宅！　才住半年「新成員報到」：趕不上變化

馬辣、新馬辣「愛文芒果季」開跑　對中號碼再享鮑魚干貝吃到飽

杜海濤為婚禮暴瘦15公斤？　老婆吐槽「只剩醜了」預言笑翻網

快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」

安婕希為防疫不出門　爆「鼻子快沒有知覺」！

政院回函敬老金條例未違憲　柯文哲怨「要找錢了」：藍綠對付我時才合作

門禁晚上10點！22歲女網友曝「超嚴家規」　媽媽每天站門口酒測

「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

碧砂漁港餐廳調包海鮮！他抓包反被嗆

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

好消息！雲林6歲重症男童已出院

七旬男急匯機票錢險遭詐

國民黨台南大新營區徵召姚正玉

遭控占道路擋台電施工　女車主喊冤

南警加強取締電動車違規改裝

酒駕累犯慶生酒後上路

重機過彎衝入對向　3人輕重傷

台南將軍漚汪文衡殿捐贈熱顯儀

老碾米廠拚轉型　「粗味」翻轉米食印象

婦落水被救　網：沒蓋臉應是活著

南投縣綠能中心案喊卡　林明溱：無奈

更多熱門

相關新聞

南警加強取締電動車違規改裝

南警加強取締電動車違規改裝

台南市安平工業區位於南區，不少外籍移工於此用電動車代步上下班，警六分局為維護交通安全，加強宣導和取締違規電動車，並查獲2件二輪電動車的酒駕案，遭取締的外籍移工都辯稱不知道酒後騎乘電動車觸法，但違法事實明確，警方仍依公共危險罪嫌送辦。

即／台南漁光島溺水　少年送醫不治身亡

即／台南漁光島溺水　少年送醫不治身亡

台南漁光島3溺水1失蹤　他勇救2同學再打119

台南漁光島3溺水1失蹤　他勇救2同學再打119

南警強力告發改裝車63件

南警強力告發改裝車63件

全區多點機動打擊告發48件

全區多點機動打擊告發48件

關鍵字：

環警監聯合稽查安平取締噪音

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

即／台南堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒成斷肢噴血

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面