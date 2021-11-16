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緊急搶救心跳停止！　安南醫心臟血管中心成功搶救4位南科人生命

▲台南市立安南醫院陳偉華副院長指出，安南心臟血管中心團隊醫師具備相當豐富手術經驗，才能順利成功搶救送來醫院急診的南科朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院陳偉華副院長指出，安南心臟血管中心團隊醫師具備相當豐富手術經驗，才能順利成功搶救送來醫院急診的南科朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

心跳停止幾乎等同失去生命跡象，心臟血管醫療團隊必需與時間跑搶命，台南市立安南醫院2021年至今，成功搶救4名南科工作人員寶貴生命，陳偉華副院長指出，安南心臟血管中心團隊醫師具備相當豐富手術經驗，才能順利成功搶救送來醫院急診的南科朋友。

▲台南市立安南醫院陳偉華副院長指出，安南心臟血管中心團隊醫師具備相當豐富手術經驗，才能順利成功搶救送來醫院急診的南科朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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陳偉華副院長說明指出，49歲南科建廠大工頭，於今年1月底工作到凌晨3時時，突然胸痛，失去意識，台南市消防局EMT救護人員獲報，7分鐘內到南科工地現場載人發現患者沒有血壓心跳，立刻CPR急救，36分鐘後送到離南科最近的安南醫院繼續搶救，於到院前AED偵測到為心室震顫給予電擊，最終所幸再次電擊成功，心律恢復正常，到院前急救時間將近50分鐘。

因為到院後心電圖顯示心肌缺血，緊急安排心導管檢查發現冠狀動脈左主幹及3條阻塞，放置主動脈氣球幫浦後，緊急會診心臟外科醫生手術，由陳偉華副院長當天為陳先生採取「不停跳冠狀動脈繞道手術」，術後第2天病情逐漸穩定，經過全身器官調理，終於順利於術後3週出院。一般於院外心跳停止（OHCA）存活率只有百分之7，陳先生很幸運的在台南醫療緊急網及安南醫院急診及心臟血管中心的持續搶救下存活下來，目前也早已回到原本的工作崗位繼續服務。

45歲蔡姓南科ＩＣ設計工程師，認真負責A型性格，工作忙錄，持續胸痛1個月才決定就醫，到安南心臟科檢查，運動心電圖檢查呈現陽性，於今年3月底安排心導管檢查也是發現冠狀動脈3條血管嚴重阻塞，因為害怕手術，蔡先生考慮1週後接受了不停跳冠狀動脈繞道手術，順利於術後第7天出院，目前也已返回到原本的職場繼續服務。

48歲曾姓南科科技公司主高管，工作時突發劇烈胸痛，緊急送到安南急診處檢查，因患者血壓偏高，經斷層掃描檢查確診為A型主動脈剝離，且剝離情況嚴重，影響右腳血液循環，情況危急，緊急啟動心臟外科團隊安排手術，順利完成主動脈半弓及主動脈瓣置換，術後經過調養，於術後1個月出院，原本的右下肢缺血也完全改善，即將返回職場工作。

57歲張姓營造外包廠商，反覆胸腹痛半年，2021年10月到安南醫院急診求診，經過詳細檢查發現腹主動脈瘤已經擴大到5公分，會診心臟血管外科醫師後，安排了腹主動脈支架修補手術，於術後5天順利出院，目前已返回工作崗位。

陳偉華副院長強調，以上4位病患都有抽菸習慣，大都也有高血壓病史，因平常工作忙碌，有時會忽略身體檢查，幸好最終都有到離南科僅20分鐘車程的安南醫院就醫而救回一命。

安南心臟血管中心團隊醫師皆於台大、成大以及長庚醫院完成專科醫師訓練，其中心臟內科團隊心導管手術兩千多例，心臟外科團隊開心手術5百多例，主動脈手術4百例，外加周邊血管介入手術1萬5千例，因具備相當豐富手術經驗才能順利搶救這半年來送來醫院急診的所有南科朋友。

陳偉華副院長深感科技業雖薪優福利佳，羨煞不少上班族，不過光鮮亮麗背後卻隱藏不少辛酸，特別是忽視身體健康狀況，常潛藏沉默未爆彈，期盼科技人能夠關注自身的健康，每一個工程師的背後都是一個個的家庭跟家人。

▲台南市立安南醫院陳偉華副院長指出，安南心臟血管中心團隊醫師具備相當豐富手術經驗，才能順利成功搶救送來醫院急診的南科朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲曾先生（中）、陳先生（右4）、蔡先生（右3）、張先生（右2）特地請假，一定要來感謝救命的陳偉華副院長（左4）及醫護團隊賦予新生。

陳偉華副院長也提供個人化預防疾病的新預測方式，由基因檢測開始，基因的調控影響了我們每一天的生活與健康狀況，瞭解這些差異地方如突變等等問題，才能精準的個人化預防疾病趨勢，即是透過「基因檢測」，檢驗方法是針對影響致病基因，且具文獻支持的部分進行分析，雖然仍是會有檢驗上的侷限，但提早知道風險在哪，進一步透過生活與飲食的調整預防疾病，並且更加強弱點處的健檢追蹤，這才是超前部署在生活、醫療上管理自己的健康，並搭配每年度多樣的健康檢查，及早發現疾病調整生活模式，幫我們防範疾病於未然，使幸福不失溫。

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