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3段式天氣變化一覽！冷氣團又來「濕涼→回暖→濕冷」轉換時間曝

記者李宜秦／台北報導

今日各地氣溫回升，天氣穩定，不過周四開始將有三段式天氣變化，周四受到東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部轉濕涼，周末兩天天氣再度回穩，直到下周一又有東北季風或大陸冷氣團南下，冷空氣強度更猛，離島最低溫13度、本島16度，且冷空氣將持續影響3天左右。

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲下周可能又有冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今日各地可見陽光，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大臺北山區、東半部有零星降雨，各地天氣比昨天更溫暖，白天高溫北部、東半部26到27度，中南部30到31度。

受到華南地區雲系移入影響，明日中部以北、東北部雲量明顯增多，降雨範圍擴大，北部、東半部、中南部山區、馬祖都有短暫降雨，今日下半天起澎湖、金門、馬祖有8到9級強陣風，北部、恆春半島沿海也有強陣風。

▲▼氣象局預報員伍婉華11/16說明。（圖／記者許靖騏攝）

▲周四起天氣轉濕涼。（圖／記者許靖騏攝）

周四開始受到華南雲雨區東移及東北季風增強影響，中部以北、東半部、南部山區有短暫降雨，周五華南雲系離開，剩下北部、東半部有雨。周四低溫中部以北約18到19度，其他地區20到21度，受到下雨影響，越北邊天氣越涼，北台灣日夜溫差小，整天感受都涼。

周六開始高壓東移，周末兩日天氣穩定，僅東半部、大台北地區有零星降雨，且各地溫度回升，尤其周日白天暖熱，不過早晚仍偏涼，中南部日夜溫差可達10度以上。

▲▼氣象局預報員伍婉華11/16說明。（圖／記者許靖騏攝）

▲周末天氣穩定且回暖。（圖／記者許靖騏攝）

下周一開始鋒面通過，且高壓逐漸南下，東北季風或大陸冷氣團影響，會帶來更強的冷空氣，北部、東半部有短暫降雨機率，各地溫度明顯下降，馬祖13度，金門、北部、東北部16度，澎湖、中部、東部18到19度，南部、東南部20到21度。

這一波冷空氣影響時間約3到4天，下周二鋒面離開、水氣減少，天氣轉乾冷，可能再度出現輻射冷卻現象，會有短暫的極端低溫發生，而此波冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團之間，是否會如上波強冷空氣一般，空曠地區出現6度低溫，則還需視雲量、風力狀況觀察，不過整體冷空氣偏強，要特別留意溫度變化。

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