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無人機違規「闖機場周邊」威脅飛安！民航局重罰共164萬

▲雲林縣警察局表示，5名無人機隊飛手分佈原單位，視案發狀況需求將再特別編排出勤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲使用無人機需考取執照與申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李宜秦／台北報導

無人機用途越來越廣泛，近年使用者及玩家人數更多，隨之而來違規事件也增加。交通部民航局表示，自去年3月31日實施無人機管理機制起，在機場周邊累計已有13起違規活動，其中4起未經申請，其中一案最高罰48萬，4案共罰164萬元。

民航局副局長林俊良表示，近年來無人機違規頻傳，搞不清楚狀況、刻意違規、有申請但未依照申請內容辦理等情況都有，自去年3月31日起，在機場周邊發生了13起違規活動，且都是有威脅到飛安的疑慮，其中4起未經申請，民航局各罰39萬、48萬、41萬、36萬，4案共罰164萬元。

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還有9起則是雖有申請，但未依程序或申請範圍活動，違規情節各有不同，包括活動使用的無人機、時間與範圍與核准內容不同等，最常見的則是尚未發布飛航公告、未派協調員至塔臺以及活動前後未依規定通報航空站等。另外尚有6起調查中的案件。

在超輕載具違規方面，本月初國道1號內壢路段發生一起無人機闖入並墜毀在國道上事件，所幸未造成車輛或人員損害，而今年以來，中部也發生多次動力飛行傘非法活動，民航局目前調查中，確認違規，就會依法開罰。

林俊良表示，載具闖入國道容易驚嚇到駕駛人，進一步威脅到行車安全，因此非常需要處罰，高公局也劃設禁飛紅區，無人機未經申請闖入，已經違反規定，此案目前已經請國道高速公路警察局協助調查中，依法違規者可處以3萬至15萬元罰鍰，並沒入遙控無人機。

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▲無人機闖入機場周邊對飛安有很大威脅。（圖／記者李毓康攝）

至於動力飛行傘違法活動案件，民航局表示，9月底一案為當事人闖入軍方管制區，已經依違反國安法，將案件移送國防部辦理。10月中於龍井發生的案件，則是附近並無合法飛行空域，且遍布高壓電塔，飛行傘穿梭期間相當危險，此案民眾有清楚拍到民眾收傘畫面，已請航空警察局協助調查，並約談當事人。

民航局表示，從事動力飛行傘活動需有六大要件：操作人必須取得證照、需加入合法飛行活動團體、飛行傘需檢驗合格、需於合法起降場地起降、需於合法空域飛行、活動需投保第三責任險，任一要件不符合，可處以6萬元罰鍰，最多罰款30萬元。

遙控無人機管理機制自109年3月31日起實施，最大起飛重量250公克以上的遙無人機，均應利用「遙控無人機管理資訊系統」進行註冊，並取得證照，於中央或地方政府劃定的管制區內進行活動，亦應透過此系統提出申請。

民航局統計，截至本年11月5日止，遙控無人機共註冊66,833架，已有13,435人取得各類操作證，可合法進行無人機飛航活動，其中學習操作證1,161人、普通操作證4,657人、專業操作證7,617人。

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