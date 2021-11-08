　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

超美！高空直擊「急凍」京城　北方大暴雪百架次航班延誤

 記者任以芳／北京報導

昨（7日）是立冬，北京提前迎來第一場初雪，規模大到變成暴雪。《東森新媒體ETtoday》記者正好從外地出差回北京，從高空直擊俯瞰京城大地，瞬間秒變「冰雪世界」，所有道路、車輛房屋、稻田被白雪全覆蓋。從6日到7日上午，北京兩機場超過上百架次航班取消，北方多個城市大暴雪，部分高速路段封閉，各地緊急剷雪清空路面。

▼從飛機上高空俯瞰整座北京城，白雪全覆蓋。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021.6-7北京初雪、大興機場、雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021.6-7北京初雪、大興機場、雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲11月6日、7日降初雪，京郊區降雪猛烈。（圖／記者任以芳攝）

北京上個週末「斷崖式寒流」來襲，初雪降臨，京城變銀白世界十分美麗。記者昨下午乘坐從湖北武漢飛往北京的航班，大約到了河北和京郊區交界處，眼下景色都是白雪覆蓋景象。以往熱鬧高速道路車輛減少一半以上，周邊農田、房屋瞬間「急凍」還起大霧，整座京城白雪茫茫像是進入一台大冰箱。

由於，北京這場初雪來的讓人措手不及，許多人往返北京攜帶衣物、鞋子不夠保暖。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問葉小姐表示，「我出差時還沒下雪，衣服都是秋天厚度，沒想到回京趕上初雪天。」另外，京城往年都是15日才供暖，這場初雪來的太猛烈，北京宣布提前一週7日開始供暖。

▼降雪量驚人，北京部分高速路封閉，其他車輛減少許多。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021.6-7北京初雪、大興機場、雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021.6-7北京初雪、大興機場、雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲飛機跑道緊急剷雪，讓班機降落。（圖／記者任以芳攝）

降落之前，記者觀察發現北京大興機場緊急清空跑道，乘坐的班機得以順利降落。不過，同一天班機有多架次遭到延誤，原因是從6到7日強降雪不斷，今年北京初雪已達大雪量級，還有超狂強風，導致北京首都、大興兩機場多次暫停起降，直到7日下午降雪停止才開啟機場，預計連兩天累積影響超過上百架航班。

▲▼2021.6-7北京初雪、大興機場、雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲11月6日、7日北京兩機場超過百架次航班延誤。（圖／記者任以芳攝）

從時間上來看，北京今年冬初雪也是來得比較早，回溯過去十年裡排名第二，僅次於2012年11月4日的初雪日，與2015年11月6日的初雪日並列第二早。至於為何初雪變提前大爆雪？主因是寒流來襲，冷暖濕氣流交匯帶來了充足水汽，暖濕氣流又遇到南下的西伯利亞超強冷空氣，造成立冬這場大到暴雪。

據了解，從6日起大陸北方多地出現降雨、降雪或雨轉雪氣候，部分地區出現積雪。受寒流影響，多地氣溫「斷崖式降溫」外加大風，華北、東北等地有強降雪。其中，北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東和河南等地部分地區已經提前進入冰雪世界，大陸氣象局甚至提醒，東北地區甚至還會再出現大暴雪，直到9日後天氣回暖穩定。

▼降雪猛烈，北京各地積雪厚度有5-15公分。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021.6-7北京初雪、大興機場、雪 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021.11.6北京下雪 、初雪 。（圖／北京民眾提供）

ET快訊
愛愛「加入3動作」激瘦效果曝光　專家認證
幫女兒洗書包「翻出保險套」　單親爸崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

超美！高空直擊「急凍」京城　北方大暴雪百架次航班延誤

中共六中全會8日舉行　分析：有助習近平在20大前鞏固權力

東森自然美攜手聯合利華　打造全新電商副品牌

EDG奪LOL冠軍太感人　陸學生露奶、吃屎、燒GG「半夜遊行升隊旗」

大陸對台灣前10月進口年增26.6%　貿易逆差持續擴大

限電危機暫解　陸國家電網：電力供需形勢「恢復常態」

蘇貞昌為何被「點名制裁」　陸學者：以「武漢肺炎」攻擊大陸

3周飆918例感染　陸加速第3劑疫苗、兒童接種進度

陸再增71例感染！　黑龍江才降溫「河北又飆上來」

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

歐陽妮妮爆熱戀張書豪2年　「PO躺床照」被抓包在男方房間！

黃子韜挨酸「藝人帶貨Low」又爆氣　認「就是想賺錢」怒吼：有什麼不可以

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

超美！高空直擊「急凍」京城　北方大暴雪百架次航班延誤

中共六中全會8日舉行　分析：有助習近平在20大前鞏固權力

東森自然美攜手聯合利華　打造全新電商副品牌

EDG奪LOL冠軍太感人　陸學生露奶、吃屎、燒GG「半夜遊行升隊旗」

大陸對台灣前10月進口年增26.6%　貿易逆差持續擴大

限電危機暫解　陸國家電網：電力供需形勢「恢復常態」

蘇貞昌為何被「點名制裁」　陸學者：以「武漢肺炎」攻擊大陸

3周飆918例感染　陸加速第3劑疫苗、兒童接種進度

陸再增71例感染！　黑龍江才降溫「河北又飆上來」

美國逾百人企業強制打疫苗暫緩　官員仍捍衛決策

超美！高空直擊「急凍」京城　北方大暴雪百架次航班延誤

檢舉達人「抓1動作」月賺50萬　 YouTuber實測10分鐘1單

喬科維奇球王喬科維奇擊敗梅迪維夫　巴黎大師賽第6度奪冠

石油巨頭主宰世界逾100年　比爾蓋茲預言30年後：市值只剩一點點

強冷空氣今襲降10度！鋒面帶雨通過中　越晚越冷這2天探12℃

法國明年總統大選　民調預測馬克宏將對決極右派名嘴

24歲男醉駕廂型車　中山橋自撞分隔島！酒測值高達0.63毫克

塔利班組閣以來最大規模人事布局　44名成員任要職

洗車驚見「輪胎長腫瘤」　車廠業者曝形成原因：出現一定要換掉

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

大陸熱門新聞

EDG奪冠　陸學生半夜升旗、露奶慶祝

國台辦制裁蘇貞昌　胡錫進：家族財路被斷

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

直播驚現啪啪聲蓋過主播講評！觀眾全矇了

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

港生DSE僅45％選「中國史」 有考生寫「我的眼淚馬不停蹄流下來」

大陸對台灣前10月進口年增26.6%　

直擊！北京初雪急又猛

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

馬尾妹晨跑失蹤屍體已找到　爸上班錯過救命點

妻「絕命毒藥」抹內褲…看丈夫下體潰爛

他抖內44萬後悔　怒殺人妻網紅

中共六中全會　分析：有助習20大前鞏固權力

更多熱門

相關新聞

直擊！北京初雪急又猛

直擊！北京初雪急又猛

明天就是立冬，北京今晚（6日）提前降下今年第一場初雪，讓不少民眾驚呆了，說好的初雪怎麼變成暴風雪。入夜後的京城刮起大風雪，樹木、車子、街邊桌椅被白雪完全覆蓋。家住北京郊區的李姓市民接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「晚上看到降雪十分興奮到外面拍攝，結果風雪打在臉上都會痛，比起往年這波初雪真的很猛。」

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

網紅柴遭賣身抵債　起拍2000→70萬元成交

網紅柴遭賣身抵債　起拍2000→70萬元成交

蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳 關聯企業及金主也納入

蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等被禁入陸港澳 關聯企業及金主也納入

北上廣深「應急物資清單」比一比 這城建議儲備兒童讀物、玩具

北上廣深「應急物資清單」比一比 這城建議儲備兒童讀物、玩具

關鍵字：

北京初雪暴雪機場航班大興首都

讀者迴響

熱門新聞

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

才開2年多！夢多章魚燒店「1天僅3客人」宣告收攤

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

愛愛「加入3動作」激瘦效果曝光！

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面