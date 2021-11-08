超美！高空直擊「急凍」京城　北方大暴雪百架次航班延誤

記者任以芳／北京報導

昨（7日）是立冬，北京提前迎來第一場初雪，規模大到變成暴雪。《東森新媒體ETtoday》記者正好從外地出差回北京，從高空直擊俯瞰京城大地，瞬間秒變「冰雪世界」，所有道路、車輛房屋、稻田被白雪全覆蓋。從6日到7日上午，北京兩機場超過上百架次航班取消，北方多個城市大暴雪，部分高速路段封閉，各地緊急剷雪清空路面。

▼從飛機上高空俯瞰整座北京城，白雪全覆蓋。（圖／記者任以芳攝）

▲11月6日、7日降初雪，京郊區降雪猛烈。（圖／記者任以芳攝）

北京上個週末「斷崖式寒流」來襲，初雪降臨，京城變銀白世界十分美麗。記者昨下午乘坐從湖北武漢飛往北京的航班，大約到了河北和京郊區交界處，眼下景色都是白雪覆蓋景象。以往熱鬧高速道路車輛減少一半以上，周邊農田、房屋瞬間「急凍」還起大霧，整座京城白雪茫茫像是進入一台大冰箱。

由於，北京這場初雪來的讓人措手不及，許多人往返北京攜帶衣物、鞋子不夠保暖。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問葉小姐表示，「我出差時還沒下雪，衣服都是秋天厚度，沒想到回京趕上初雪天。」另外，京城往年都是15日才供暖，這場初雪來的太猛烈，北京宣布提前一週7日開始供暖。

▼降雪量驚人，北京部分高速路封閉，其他車輛減少許多。（圖／記者任以芳攝）

▲飛機跑道緊急剷雪，讓班機降落。（圖／記者任以芳攝）

降落之前，記者觀察發現北京大興機場緊急清空跑道，乘坐的班機得以順利降落。不過，同一天班機有多架次遭到延誤，原因是從6到7日強降雪不斷，今年北京初雪已達大雪量級，還有超狂強風，導致北京首都、大興兩機場多次暫停起降，直到7日下午降雪停止才開啟機場，預計連兩天累積影響超過上百架航班。

▲11月6日、7日北京兩機場超過百架次航班延誤。（圖／記者任以芳攝）

從時間上來看，北京今年冬初雪也是來得比較早，回溯過去十年裡排名第二，僅次於2012年11月4日的初雪日，與2015年11月6日的初雪日並列第二早。至於為何初雪變提前大爆雪？主因是寒流來襲，冷暖濕氣流交匯帶來了充足水汽，暖濕氣流又遇到南下的西伯利亞超強冷空氣，造成立冬這場大到暴雪。

據了解，從6日起大陸北方多地出現降雨、降雪或雨轉雪氣候，部分地區出現積雪。受寒流影響，多地氣溫「斷崖式降溫」外加大風，華北、東北等地有強降雪。其中，北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、山東和河南等地部分地區已經提前進入冰雪世界，大陸氣象局甚至提醒，東北地區甚至還會再出現大暴雪，直到9日後天氣回暖穩定。

▼降雪猛烈，北京各地積雪厚度有5-15公分。（圖／記者任以芳攝）