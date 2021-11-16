小黃左轉未禮讓！騎士氣pupu跳車賞「無影腳+三字經」悲劇了

▲李姓騎士不滿計程車轉彎未禮讓當時直行的他，竟秒跳下車飛踢計程車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市延平北路六段與社正路口發生機車與計程車行車糾紛，陳姓騎士不滿李姓計程車司機左轉，不禮讓直行的他，怒氣衝衝跳下車，直接將右腳抬起來狠狠飛踢計程車車門。李男不甘示弱也下車，雙方當場爆口角。警方獲報抵達現場，因2人未有鬥毆行為，僅有互相謾罵，訊後依毀損及公然侮辱移送士林地檢署偵辦。

15日12時許，警方接獲民眾報案，在延平北路六段與社正路口有行車糾紛，警方抵達現場發現，47歲李姓計程車駕駛沿延平北路6段北向南行駛想左轉進入社正路，與直行方向的36歲陳姓騎士搭載其妻差點發生碰撞。

陳姓騎士勃然大怒直接跳下車，伸出右腳直接飛踢計程車車門，李姓司機也憤而下車理論，雙方因此爆口角。過程中陳男更對司機飆罵三字經，他的妻子則手足無措坐在機車上。因警方到現場，雙方並沒有鬥毆行為，僅有互罵，李姓司機也對陳男提告，訊後依毀損及公然侮辱罪，移送地檢署偵辦。

對此，士林分局呼籲，民眾遇行車糾紛時應該要保持理性，謹記蒐證完備即可報警究辦，無需當下與對方正面衝突，造成不必要之損害，以免得不償失。