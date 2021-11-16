北市知名國小旁男持鐵棍揮舞！家長嚇到報案　警方找到人了

記者張君豪／台北報導



國民黨台北市議員耿葳15日反映，本月4日，松山區敦化國小有民眾送小孩上學，遭遇一名50多歲身材壯碩男子拿鐵棍跟蹤，鐵棍男並隨機挑選路上女性作勢揮棒攻擊，多名該校家長憂心學童安全向校志工反映，紛紛透過手機群組相互提醒勿讓孩子上下學期間勿在外逗留，以策安全。

▲精神異常的工地保全在校區外揮舞鐵棍畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

▲精神異常的工地保全在校區外揮舞鐵棍畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）



轄區松山警方今天公布該名疑似精神異常男子持鐵棒走動揮舞畫面，轄區中崙派出所長黃建彰表示，經查該名男子為敦化國小附近工地駐衛保全，確定領有精神障礙手冊。警方表示，該男手持鐵棍是工地內用來支撐板模灌漿的鐵支架，經調閱監視器畫面確定該男有拿鐵棍在校外來回走動情事，但並無攻擊他人情形。



警方接獲報案後，迅速將該男請回派出所，並通知家屬協助帶回，事後再由市府社會局派人陪同下將該男強制送醫治療；警方表示，該男持鐵棍在校外走動並無攻擊情事，但確實造成民眾恐慌報案，該男持鐵棍在校區外尾隨民眾，確有某種程度致生危害安全情事，將依觸犯社維法函送裁處。

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