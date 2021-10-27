　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁：沒有人是孤島　當務之急落實疫苗分配公平

▲▼前副總統陳建仁。（圖／記者許展溢攝）

▲前副總統陳建仁。（圖／記者許展溢攝）

文／中央社記者曾智怡台北27日電

面對疫苗生產與取得等疫情挑戰，前副總統陳建仁昨天晚上在國際論壇呼籲，「沒有人是孤島」，已開發及開發中國家應共同合作，彼此分享資訊，落實疫苗分配公平性為當務之急。

宏碁集團創辦人施振榮則由產業發展歷程分析認為，台灣擁有充沛科技與文明能量，能透過AI平台、委託研發與生產代工、國家衛生研究院和私人企業的創新合作，協助全球公衛發展。

設於台灣的「堅韌社會再造委員會」亞太中心（The Asia-Pacific Hub of the Resilience Commission）26日舉辦國際網路研討會，聚焦討論台灣、亞太及世界各地疫苗接種進展與挑戰，以及如何讓健康與公衛體系能更加創新並具有韌性；陳建仁、施振榮、台大公衛學院教授詹長權等出席，全程採英語演說。

面對當前疫苗製造、採購和施打等諸多挑戰，陳建仁在研討會上表示，全世界只有49%人口有打到一劑疫苗，甚至低所得國家平均僅3%打到疫苗；他強調「沒有人是孤島」（no man is an island），已開發、開發中國家共同合作很重要，並且要彼此分享資訊。

陳建仁指出，疫情發生迄今可分兩階段，第一階段是2020年11月前、即疫苗尚未研發出來時，當時運用科學方法進行防疫，包含醫院的防疫管控、人員訓練、居家隔離、甚至出門使用QR code等，皆需透過大數據、5G、雲端計算、AI等科學技術方能落實。

第二階段則是開始施打疫苗之後。陳建仁認為，公私部門需合作建立新平台，讓民眾都有機會可以打到疫苗；截至目前仍可見疫苗施打不平均現象，但整體而言，他相信疫苗覆蓋率越高時，疫情嚴重性即會越趨降低。因此，落實疫苗分配公平性為當務之急。

他也指出，美國總統拜登9月主持的全球COVID-19峰會極具意義；這場峰會呼籲加強3大領域的工作，包含疫苗生產捐贈運送施打、解決醫院醫療資源不足與增加像口罩與試劑等公衛工具的供應。

陳建仁強調，疫苗及相關藥品相關供應鏈的韌性非常重要，唯有政府之間能相互信任、密切合作，並透過COVAX體系協助，才能讓全球公共衛生永續發展，並達到讓人類、動物與環境均健康的目標。

施振榮在研討會上表示，台灣擁有充沛科技與文明能量，從1989年高科技島（High-tech Island）升級成2016年矽谷創新島（Si-nnovation Island），現能夠進一步協助公共衛生發展。

施振榮指出，台灣具備3個潛力，首先是透過AI平台幫助疫苗發展，其次是CDMO（委託研發與生產代工）可協助滿足全球需求，最後是國家衛生研究院（National Health Research Institutes）和私人企業在科技創新領域的加強合作。

亞太中心國際顧問委員會主席詹長權教授則說明，台灣在疫情期間的疫情防控和公共治理所取得的成績，得益於台灣社會普遍存在的互信，這些經驗可為亞太地區其他國家提供有益借鑑。

針對國境管制問題，詹長權建議，除了使用疫苗護照之外，就尚未完成疫苗接種者，也應考量有效且快速的檢驗測試方式。

 

►礁溪品文旅激殺3.8折！快衝一波泡湯

ET快訊
瑪瑙今將轉中颱！清晨17.6度　雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美國務卿籲挺台「參與聯合國」　蔡英文推特回應：一起努力

陳建仁：沒有人是孤島　當務之急落實疫苗分配公平

「台灣網紅」狂酸民主是髒東西！分析選舉罷免：中國人才不在乎

黃智賢嘆：華為是優質客戶　美國以「宇宙霸主」身份逼台積電下跪

幼教師打疫苗恐「拖病軀死守教室」　陳時中允諾增開時段

點名鍾小平汙名萬華　林昶佐：這口氣絕不能吞

分析國民黨罷免2套路　林昶佐：非常惡劣！要全面迎戰

陳以信「吳釗燮缺席委員會就杯葛」　涉外人士：像岳飛12道金牌

「今年經濟成長達5.88%」　蔡英文：已超過1.3兆元回台投資

蔡英文感謝澳洲挺台加入CPTPP　「台澳貿易將邁開重要步伐」

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

紅燈剩10秒...不想等了直接硬闖　綠燈騎士慘撞上！目擊者嚇歪尖叫

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

美國務卿籲挺台「參與聯合國」　蔡英文推特回應：一起努力

陳建仁：沒有人是孤島　當務之急落實疫苗分配公平

「台灣網紅」狂酸民主是髒東西！分析選舉罷免：中國人才不在乎

黃智賢嘆：華為是優質客戶　美國以「宇宙霸主」身份逼台積電下跪

幼教師打疫苗恐「拖病軀死守教室」　陳時中允諾增開時段

點名鍾小平汙名萬華　林昶佐：這口氣絕不能吞

分析國民黨罷免2套路　林昶佐：非常惡劣！要全面迎戰

陳以信「吳釗燮缺席委員會就杯葛」　涉外人士：像岳飛12道金牌

「今年經濟成長達5.88%」　蔡英文：已超過1.3兆元回台投資

蔡英文感謝澳洲挺台加入CPTPP　「台澳貿易將邁開重要步伐」

新北女檢顏汝羽又暴走！諷法官「我會暈倒」　法院動作創史上首例

美國務卿籲挺台「參與聯合國」　蔡英文推特回應：一起努力

辣模萬聖節變裝「人生第一次性高潮」　從此愛上自己

新人單季百安20盜　李凱威；小小里程碑

台鐵花東電氣化工程爆弊案！官員放水包商狠賺100萬　12人訊後交保

台日真正友好！六度捐贈AZ疫苗　30萬劑今10:10抵台

醬料龍頭富二代偷吃女副總　要求「XX給我綁好」鹹濕對話全被錄

王必勝爆不倫非特例　名醫偷吃「網友最震驚」是保膝大師

陳建仁：沒有人是孤島　當務之急落實疫苗分配公平

美股道指和標普再創新高　3大指數漲幅受臉書拖累

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

政治熱門新聞

快訊／i原券第3波中籤號碼出爐

台灣網紅酸民主是髒東西：中國人不在乎

幼教師打疫苗恐「拖病軀死守教室」　陳時中允諾增開時段

黃智賢：華為是優質客戶　美國宇宙霸主逼台積電下跪

點名鍾小平汙名萬華　林昶佐：這口氣絕不能吞

分析國民黨罷免2套路　林昶佐：非常惡劣！

7架次共機擾台！武裝直升機首度現蹤　我軍廣播驅離

快訊／蔡英文迎戰四大公投策略首曝光　連8週祭「四箭齊發」強攻

快訊／4大公投最後一哩路　國民黨將「夜宿凱道49天」

蔡英文感謝澳洲挺台加入CPTPP　「台澳貿易將邁開重要步伐」

高端打不完？陳佩琪：別浪費錢買用不到的東西

「今年經濟成長達5.88%」　蔡英文：已超過1.3兆元回台投資

陳以信「吳釗燮缺席委員會就杯葛」　涉外人士：像岳飛12道金牌

重懲小玉　高嘉瑜告了2罪名附帶求償

更多熱門

相關新聞

台灣疫苗打幾成才「全面開放」？陳建仁給答案

台灣疫苗打幾成才「全面開放」？陳建仁給答案

成功大學19日舉辦「醫學領域大師講座」，邀請前副總統陳建仁及有冠狀病毒之父美譽的前成大校長賴明詔以新冠病毒為主題，發表演說。會中被問到，台灣的疫苗完整接種率要到什麼程度，才能採取開放、與病毒共存的政策？對此，陳建仁指出，以他國的情況推論，一般國家約是70-75%就可以，且第三劑基本上不是全民都需要的。

醫學大師陳建仁、賴明詔談抗疫

醫學大師陳建仁、賴明詔談抗疫

明年新冠疫情能解封？　陳建仁曝有2關鍵

明年新冠疫情能解封？　陳建仁曝有2關鍵

陳建仁：新冠口服藥加疫苗一起用有大幫助

陳建仁：新冠口服藥加疫苗一起用有大幫助

台獲邀參加全球COVID-19高峰會　陳建仁分享抗疫經驗

台獲邀參加全球COVID-19高峰會　陳建仁分享抗疫經驗

關鍵字：

陳建仁

讀者迴響

熱門新聞

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

可米小子隊長「罕提2離世成員」

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

「奇異博士」班奈狄克康柏拜區確診新冠！憔悴曝近況

台中男「跟女友吵架」氣到躲山裡　全身赤裸喝溪水活6天

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

隋棠檢舉11萬人粉專　爆氣怒批：廉價心靈雞湯

申敏兒「剪掉瀏海」彷彿大學生

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面