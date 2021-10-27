陳建仁：沒有人是孤島　當務之急落實疫苗分配公平

▲前副總統陳建仁。（圖／記者許展溢攝）

文／中央社記者曾智怡台北27日電

面對疫苗生產與取得等疫情挑戰，前副總統陳建仁昨天晚上在國際論壇呼籲，「沒有人是孤島」，已開發及開發中國家應共同合作，彼此分享資訊，落實疫苗分配公平性為當務之急。

宏碁集團創辦人施振榮則由產業發展歷程分析認為，台灣擁有充沛科技與文明能量，能透過AI平台、委託研發與生產代工、國家衛生研究院和私人企業的創新合作，協助全球公衛發展。

設於台灣的「堅韌社會再造委員會」亞太中心（The Asia-Pacific Hub of the Resilience Commission）26日舉辦國際網路研討會，聚焦討論台灣、亞太及世界各地疫苗接種進展與挑戰，以及如何讓健康與公衛體系能更加創新並具有韌性；陳建仁、施振榮、台大公衛學院教授詹長權等出席，全程採英語演說。

面對當前疫苗製造、採購和施打等諸多挑戰，陳建仁在研討會上表示，全世界只有49%人口有打到一劑疫苗，甚至低所得國家平均僅3%打到疫苗；他強調「沒有人是孤島」（no man is an island），已開發、開發中國家共同合作很重要，並且要彼此分享資訊。

陳建仁指出，疫情發生迄今可分兩階段，第一階段是2020年11月前、即疫苗尚未研發出來時，當時運用科學方法進行防疫，包含醫院的防疫管控、人員訓練、居家隔離、甚至出門使用QR code等，皆需透過大數據、5G、雲端計算、AI等科學技術方能落實。

第二階段則是開始施打疫苗之後。陳建仁認為，公私部門需合作建立新平台，讓民眾都有機會可以打到疫苗；截至目前仍可見疫苗施打不平均現象，但整體而言，他相信疫苗覆蓋率越高時，疫情嚴重性即會越趨降低。因此，落實疫苗分配公平性為當務之急。

他也指出，美國總統拜登9月主持的全球COVID-19峰會極具意義；這場峰會呼籲加強3大領域的工作，包含疫苗生產捐贈運送施打、解決醫院醫療資源不足與增加像口罩與試劑等公衛工具的供應。

陳建仁強調，疫苗及相關藥品相關供應鏈的韌性非常重要，唯有政府之間能相互信任、密切合作，並透過COVAX體系協助，才能讓全球公共衛生永續發展，並達到讓人類、動物與環境均健康的目標。

施振榮在研討會上表示，台灣擁有充沛科技與文明能量，從1989年高科技島（High-tech Island）升級成2016年矽谷創新島（Si-nnovation Island），現能夠進一步協助公共衛生發展。

施振榮指出，台灣具備3個潛力，首先是透過AI平台幫助疫苗發展，其次是CDMO（委託研發與生產代工）可協助滿足全球需求，最後是國家衛生研究院（National Health Research Institutes）和私人企業在科技創新領域的加強合作。

亞太中心國際顧問委員會主席詹長權教授則說明，台灣在疫情期間的疫情防控和公共治理所取得的成績，得益於台灣社會普遍存在的互信，這些經驗可為亞太地區其他國家提供有益借鑑。

針對國境管制問題，詹長權建議，除了使用疫苗護照之外，就尚未完成疫苗接種者，也應考量有效且快速的檢驗測試方式。