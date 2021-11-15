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敦化國小驚傳鐵棍哥隨機攻擊！北市議員耿葳質疑社會安全網破了

▲北市松山區敦化國小家長群組出現鐵棍哥企圖攻擊民眾示警，但校方並未通報教育局。（圖／台北市議員耿葳服務處提供）

▲北市松山區敦化國小家長群組出現鐵棍哥企圖攻擊民眾示警，但校方並未通報教育局。（圖／台北市議員耿葳服務處提供）

記者張君豪／台北報導

國民黨台北市議員耿葳15日反映，4日上午在台北市松山區敦化國小有民眾送小孩上學，遭遇一名50多歲身材壯碩男子拿鐵棍跟蹤，鐵棍男並隨機挑選路上女性作勢揮棒攻擊，多名家長憂心學童安全像校志工反映，也透過手機群組通知家長們勿讓孩子上下學期間在外逗留以策安全。

耿葳指出，雖然當時警方獲報有到現場處理，但發現持棍棒男子為領有精障手冊市民，警方當天等不到衛生機關人員到場判定是否需將鐵棒男強制送醫，只能通知鐵棍男家屬來警局將他領回，家屬後來將男子送醫治療觀察。

根據北市消防局統計精神、疑似精神病人護送就醫統計數據顯示：2020年總計2541件、2021年1月至10月總計1960件，表示全北市一年多達數千件病患須強制送醫案件。市議員質疑若校安、民眾安全遭到有攻擊性的精神病患威脅，警員叫不動衛生單位人員到場、當初說好的「跨七大局處」合作機制到底在哪裡？

目前《精神衛生法》32條第1款，警消、衛生單位各自解讀，衛生單位認為警消應可自行評估送醫、但基層警消擔心貿然以強制力將病患送醫、可能事後遭家屬提告，也擔心判斷無須送醫，後續發生攻擊事件需承擔行政責任兩難狀態。

另外當天家長發現鐵棍哥欲攻擊民眾事件，就透過通訊群組警告，但校內卻沒有依規定通報教育局、或者啟動任何示警動作，直到8日市議員接到家長陳情通報教育局、校安通報才被啟動。

耿葳認為從2016年3月台北市內湖區發生震驚社會小燈泡命案後，同年5月台北市啟動「強化社會安全網計畫」市府強調將結合警察局、消防局、衛生局、社會局、民政局、教育局、勞動局七大局處，成立跨網域合作機制。但從上述鐵棍哥事件，耿葳質疑台北市社會安全網根本是「一張串聯不起來的破網」

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