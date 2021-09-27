學習歷程檔案占「入學總成績20％↑」　招聯會提醒「三重二不」原則

▲學習歷程檔案產出的書面資料審查占分比至少為20%。（圖／大考中心提供）



記者許展溢／台北報導

111學年起大學申請入學第二階段指定項目甄試，除少數特定學系外，學習歷程檔案產出的書面資料審查占分比至少為20%。大學招聯會今（27日）指出，大學個人申請第二階段進行書面資料審查行之多年，「學習歷程檔案」是將原本要呈現書審資料透過數位化改良後更有系統地呈現，因此，政策會持續穩健推動。

招聯會說明，申請入學管道重視學生學學習歷程，111考招方案中明定申請入學第二階段指定項目甄試，綜合學習表現中的學生備審資料，包括學生學習歷程檔案中的修課紀錄、課程學習成果、多元表現，以及學習歷程自述、其他與學習歷程有關之資料等，占分比至少要有百分之20以上，而醫學系、牙醫系、術科校系另有規範。

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招聯會指出，大學透過學習歷程，希望看到學生從事並展現真正對自己有意義、彼此有關聯的學習活動，看到學生的學習動機、以及是否具備適合就讀該學系的人格特質，因此，經常委會討論確認，去年12月7日正式公告「大學針對個人申請入學備審資料審查參考原則」，藉以讓各界了解大學如何看待備審資料的重點。

招聯會表示，「大學針對個人申請入學備審資料審查參考原則」，有「三重二不」原則，分別是「重視基本素養所展現的核心能力」、「重視校內的學習活動」、「重視資料真實性及學生自主準備」、「不是學系所列的所有項次都要具備，大學重視多面向的參採」、以及「不是以量取勝，重視學習過程的反思」，希望各界勿擔憂因為高中開課差異、都市偏鄉資源的不同，影響到審查的公平性，反倒因為透過系統資料，審查過程更能參酌學生的實際情況。

由於學習歷程檔案日前發生81校、2.5萬筆遺失，各界關心都在關心，招聯會進一步提到，過去書審資料的占比，是大學各學系自己決定，沒有要求一定比例，但是111考招新制正式定出下限，規定除了醫牙跟美術、體育為10%外，其他所有的校系，至少都要達到百分之20以上。

招聯會最後表示，因學習歷程數位化之後更有系統地呈現，加上有高中教師的認證，更有信效度，所以招聯會必須強調重視學習歷程沒改變。