陳時中喝酒唱歌應開罰？　柯文哲：視當時規定「平常這也還好呀」

▲台北市長柯文哲12日赴市議會進行市政總質詢。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者張鈞量／台北報導

衛福部長陳時中去年參加聚會脫口罩唱歌喝酒影片在網路上瘋傳，引發外界質疑是否成防疫破口，國民黨台北市議員陳重文12日質詢台北市長柯文哲，要求柯文哲對此表態以及是否開罰陳時中，對此，柯文哲回應指出，這應視影片錄下的時間與當時的規定決定，「不然你平常的時候，這個也還好阿」。

陳重文批評，「身為防疫指揮官的陳時中卻不遵守自己訂立的防疫準則，帶頭違法，叫人民怎麼信服」，更質疑「市長你看，裡面有妹，這個網路在傳說陳時中吃飯唱歌喝酒有妹的地方在台北市，還有說他有抽菸，市長能不能罰他抽菸、能不能罰他未保持安全距離、沒有戴口罩？」。

對此，柯文哲表示，「室內抽菸要罰嗎？我不曉得，私人招待所抽菸要罰嗎？這個法令我不知道」，台北市副市長黃珊珊補充說明，「看當時那個時間點的管制方式」，像現在在戶外還是要戴口罩，餐廳也說沒坐在座位上要戴口罩，所以要看當時的法規，如果是去年6月，那時候並沒有二級管制，要罰還是要有具體的事證。

柯文哲進一步回應，這要看當時的規定，如果是正常的時候這也OK阿，「我不曉得這個影片什麼時候了，因為我不知道影片的時間，所以你要知道這個影片是什麼時候拍的，當時的規定怎麼樣，這樣才能夠判定」、「不然平常的時候這個也還好阿」。