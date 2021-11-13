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到過疫區「不准進北京」　陸1個月新增1300例、擴散21省

▲北京,藥局,藥店,昌平確診。（圖／CFP）

▲大陸疫情擴散21省，北京升級防疫措施。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新一波疫情爆發近一個月，已累計增加共1379例感染，並擴散至21省。北京市官方13日下午宣布，即日起進入北京必須持有48小時內檢測陰性證明，14天以內有1例以上感染者所在的縣（市、區）旅居史人員嚴格限制進入北京。

北京市官方表示，國內多地近期出現多源輸入、多點並發疫情，北京也出現京外關聯本地聚集性疫情，同時，歲末年初，各類在京會議、培訓等活動增多，為有效防範疫情傳播風險，確保首都安全和人民群眾身體健康，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制堅持從嚴從緊、科學精準原則，對進出京管理有關措施進行了調整。

北京市官方指出，人員進入北京須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，14日內有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員嚴格限制進京。

▲北京豐台區對確診病例居住社區進行封閉管理。（圖／CFP）

北京市官方提到，民航、鐵路、公路將加強遠端登機登車和進京檢查站查驗。環京地區通勤人員，在該措施執行後首次進京須持48小時內核酸檢測陰性證明，此後每次進京持14日內核酸檢測陰性證明即可。請有進京計劃的朋友提前做好準備，合理安排行程，配合查驗工作。

北京市官方還說，14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員非必須不進（返）京。在京人員非必須不前往陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）。

北京市官方並強調，嚴格控制在京舉辦全國性會議、培訓等活動，確需舉辦的，堅持「誰舉辦、誰負責」「誰審批、誰負責」，主辦單位要切實履行疫情防控主體責任，制定專門防疫方案，嚴防涉疫風險人員參加，舉辦期間實行閉環管理，人員不得外出。承辦活動的各類酒店、賓館，要嚴格落實掃碼登記、體溫檢測要求，不得接待涉疫風險人員。

▲北京豐台區出現本土確診關聯病例。（圖／CFP）

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