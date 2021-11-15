疫情下3.3萬人1年就醫破90次　他狂跑醫院839次居冠原因曝

記者黃翊婷／綜合報導

去年到今年受到新冠肺炎疫情影響，大多數民眾非必要不會前往醫院。不過，健保署統計，雖然去年就醫的件數比前年減少2000萬件，但還是有3.3萬人就醫超過90次，其中一名50多歲的中年男子因為骨關節炎、頭痛、神經痛等問題，幾乎一整年都在跑醫院、診所，就醫多達839次。

▲一名50多歲的中年男子去年就診多達839次，成為「全台之冠」。（資料照／記者呂佳賢攝）

關於就醫次數，今年6月間一度謠傳健保看診次數超過30次，健保署就不會支付給醫院的健保費用，院方會要求病患要自費看診，造成民眾疑慮。但健保署隨即出面闢謠，強調民眾只要有需求就醫，就會依照健保法規定給付醫療費用，並沒有「限制民眾就醫次數，超過就不會支付健保費用給醫院」這項規定。

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不過，根據《自由時報》報導，在健保署的最新統計中，去年受到疫情影響，就醫件數相較前年少了2000萬件，但還是有3.3萬人就醫超過90次，其中一名50多歲的中年男子因為骨關節炎、頭痛、神經痛等問題，一年看了839次醫生，健保支付醫療費用將近54.8萬元；健保署醫管組專委劉林義表示，今年上半年有622人就醫破90次，花費健保5000多萬元，就醫症狀大致有關節炎、頭痛、腹痛、心窩痛等4種。

事實上，疫情不僅對民眾的生活造成衝擊，對醫療院所也造成巨大影響。健保署表示，就醫量減少以「診所」減少最多，讓部分診所直呼快要撐不下去，甚至得貸款因應支出。衛福部近日公布公布最新的補助紓困辦法，希望能確保診所1月到9月的收入能夠達到108年同期的8成，截至10月下旬已經撥發5.96億元，共有3753家醫療機構獲得補助。