　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

傳中醫診所開「清冠一號」竟申報健保　健保署要查！

▲部彰有25名確診輕症患者服用清冠一號。（圖／衛服部立彰化醫院提供）

▲清冠一號已授權中藥廠製成粉劑，外銷至全球數十國。（資料照／衛服部立彰化醫院提供）

文／中央社

今年COVID-19本土疫情期間，疑有中醫診所以視訊看診開立自費用藥「清冠一號」，卻以其他名義申報健保給付。健保署今天表示，將進行資料分析及行政訪查，若有違規會處分。

台灣中醫藥界專家研究治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的中藥配方清冠一號，已授權中藥廠製成粉劑，外銷至全球數十國，協助國際抗疫；近期也研發初提供重症、危重症使用的「清冠二號」臨床初步資料顯示，可減少重度至極重度患者的死亡率超過5成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，清冠一號目前尚未列入官方COVID-19治療指引，也沒有健保給付，若確診患者想使用此藥須自費。

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲傳中醫診所開清冠一號虛報給付，健保署展開監測。（圖／記者呂佳賢攝）

中國時報報導指出，有中醫診所於今年本土疫情爆發時，以視訊替確診個案看診並開立清冠一號藥物，再以感冒名目向健保申請給付，恐有違規申報健保疑慮。

健保署醫管組專委韓佩軒今天接受記者電話聯訪時表示，清冠一號是由許多中藥成分組成的一個藥方，過去也被中醫界用來治療感冒、發燒等症狀。

韓佩軒說，健保雖然沒有給付清冠一號的科學中藥製劑或水煎藥，但如果中醫師利用健保給付的中藥，調配出類似清冠一號的配方給民眾使用，並未違反健保規定。

不過，韓佩軒指出，若是中醫師開立清冠一號的科學中藥或水煎藥，卻向健保申報藥費，就明顯涉及違反健保特約管理辦法，屬於浮報或虛報。

根據健保署統計，今年5月到8月開放視訊診療期間，中醫共有5432人次因上呼吸道疾病就醫；就醫主診斷前10名與呼吸道疾病較有關的包括過敏性鼻炎約3854人次、咳嗽則有1160人次。

韓佩軒說，因應這段期間可能有違規開藥狀況，將針對視訊診療進行資料分析，並展開行政訪查，若有違規會進行處分。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
小姐「剛上下弄出來」！他秒揭身分　全場傻了
53歲婦打AZ成植物人！家屬痛批「被當垃圾踢」　指揮中心回應
高鐵服務員「低頭跪地」　萬人怒了：明明不是她的錯
打疫苗死亡再增6人！　這廠牌最多
新北已探16度！最冷時間點還未到　這兩天急凍12度
被柯文哲批「智商不到70」　莊人祥1句話回應了！
快訊／北部超美秘境沙灘驚見女屍！　遊客散步嚇壞
柯文哲批「莊人祥智商不到70」　陳時中回應了
陳時中動怒！　「我只有智商70也不會這樣做」
即期AZ惹議！　陳時中強調「有需求」：滿10周有108萬人
月領10萬「遠端打卡」沒上班！　電子大廠副理飯碗丟了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北冷南熱溫差逾10度！冷空氣繞過護國神山　鄭明典揭原因

53歲婦打AZ慘成植物人！家屬痛批「被當垃圾踢」　指揮中心回應了

境外移入突破性感染+1！　10多歲女「打完2劑AZ」無症狀確診

高端新冠疫苗登「美醫學期刊CID」　陳時中：恭喜得到國際專家認可

今年底第2劑能達到「8成覆蓋率」？　陳時中坦言有困難

打疫苗死亡增6人「4例莫德納」　AZ、BNT各1例！

春節醫療量能低！民憂「疫情反撲升回三級」　陳時中曝規劃

聯亞受試者打完2劑不被認可　陳時中：處在比較尷尬的情況

台積電職缺「文組也搶翻」！網揭「1殘酷現實」：根本爽缺

59萬劑即期AZ恐和混打衝突！陳時中：打不完也在所不惜

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

北冷南熱溫差逾10度！冷空氣繞過護國神山　鄭明典揭原因

53歲婦打AZ慘成植物人！家屬痛批「被當垃圾踢」　指揮中心回應了

境外移入突破性感染+1！　10多歲女「打完2劑AZ」無症狀確診

高端新冠疫苗登「美醫學期刊CID」　陳時中：恭喜得到國際專家認可

今年底第2劑能達到「8成覆蓋率」？　陳時中坦言有困難

打疫苗死亡增6人「4例莫德納」　AZ、BNT各1例！

春節醫療量能低！民憂「疫情反撲升回三級」　陳時中曝規劃

聯亞受試者打完2劑不被認可　陳時中：處在比較尷尬的情況

台積電職缺「文組也搶翻」！網揭「1殘酷現實」：根本爽缺

59萬劑即期AZ恐和混打衝突！陳時中：打不完也在所不惜

疑颱風溪水暴漲！陽光男尋獲地超偏僻　跑山獸爬遍整座山找到他

AZ到貨效期只剩24天　侯友宜：地方執行壓力大

Honda全新HR-V油電版泰國亮相！台灣可望2022年跟進導入

梵谷消失的名畫失而復得　躍上積家錶天天戴著藝術品

塞入整隻軟嫩鴨腿！台南30年老牌鴨肉飯　當歸湯頭清甜入喉回甘

交往無尊被酸「美女與野獸」　阿喜高EQ回應...小優：他前任都正妹

新北地檢署攜手更保及榮觀，齊心送暖至監所

違建遭強拆「廁所被看光」　住戶爆氣：公告3天誰來得及處理

嘉義藝起甦筆—受刑人、更生人徵文比賽

艾怡良深夜「解封」前男友　誤掀潘朵拉盒子...下場超自虐！

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

台灣「這1現象」讓日本記者嘖嘖稱奇

檢舉達人月賺50萬　 他實測10分鐘1單

超多人換iPhone？釣出「霸王神機」是它

政府買AZ即期品！　鄉民翻舊帳嗆他「別刪文」：迴力鏢太狠

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

萬人疫苗混打真實世界研究曝　這組合保護力最強

她去婆婆靈堂「脖子變好重」　收驚原因揭曉爆雞皮

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

更多熱門

相關新聞

美國8日放寬入境限制　分隔兩地20個月家庭終團圓

美國8日放寬入境限制　分隔兩地20個月家庭終團圓

美國明天重新開放陸空邊境，結束20個月旅行限制，料將有大批完整接種COVID-19疫苗的國際旅客入境。美方這波限制措施讓眾多家庭分隔兩地，並衝擊觀光業和外交關係。

春節檢疫10＋4　柯文哲：搞死人

春節檢疫10＋4　柯文哲：搞死人

衛報：台灣清零代價浮現　民進黨無法承受再爆疫情

衛報：台灣清零代價浮現　民進黨無法承受再爆疫情

疫苗效期24天　柯批莊人祥智商不到70

疫苗效期24天　柯批莊人祥智商不到70

政府買AZ「月底過期」！　網揪1矛盾：合約拿出來

政府買AZ「月底過期」！　網揪1矛盾：合約拿出來

關鍵字：

清冠一號新冠肺炎健保署

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面