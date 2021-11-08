傳中醫診所開「清冠一號」竟申報健保　健保署要查！

▲清冠一號已授權中藥廠製成粉劑，外銷至全球數十國。（資料照／衛服部立彰化醫院提供）

文／中央社

今年COVID-19本土疫情期間，疑有中醫診所以視訊看診開立自費用藥「清冠一號」，卻以其他名義申報健保給付。健保署今天表示，將進行資料分析及行政訪查，若有違規會處分。

台灣中醫藥界專家研究治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的中藥配方清冠一號，已授權中藥廠製成粉劑，外銷至全球數十國，協助國際抗疫；近期也研發初提供重症、危重症使用的「清冠二號」臨床初步資料顯示，可減少重度至極重度患者的死亡率超過5成。

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不過，清冠一號目前尚未列入官方COVID-19治療指引，也沒有健保給付，若確診患者想使用此藥須自費。

▲傳中醫診所開清冠一號虛報給付，健保署展開監測。（圖／記者呂佳賢攝）

中國時報報導指出，有中醫診所於今年本土疫情爆發時，以視訊替確診個案看診並開立清冠一號藥物，再以感冒名目向健保申請給付，恐有違規申報健保疑慮。

健保署醫管組專委韓佩軒今天接受記者電話聯訪時表示，清冠一號是由許多中藥成分組成的一個藥方，過去也被中醫界用來治療感冒、發燒等症狀。

韓佩軒說，健保雖然沒有給付清冠一號的科學中藥製劑或水煎藥，但如果中醫師利用健保給付的中藥，調配出類似清冠一號的配方給民眾使用，並未違反健保規定。

不過，韓佩軒指出，若是中醫師開立清冠一號的科學中藥或水煎藥，卻向健保申報藥費，就明顯涉及違反健保特約管理辦法，屬於浮報或虛報。

根據健保署統計，今年5月到8月開放視訊診療期間，中醫共有5432人次因上呼吸道疾病就醫；就醫主診斷前10名與呼吸道疾病較有關的包括過敏性鼻炎約3854人次、咳嗽則有1160人次。

韓佩軒說，因應這段期間可能有違規開藥狀況，將針對視訊診療進行資料分析，並展開行政訪查，若有違規會進行處分。