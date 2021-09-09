▲終結「玉山腳下無醫村」，中國附醫遠赴信義鄉啟用遠距門診。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「患有糖尿病、高血壓的高齡阿嬤、因免疫疾病而有曬斑的78歲原住民老爺爺，再也不用耗費來回山路耗費5、6個小時就醫了！」中國醫藥大學附設醫院承接健保署南投縣信義鄉IDS計畫（全民健保山地離島醫療給付效益提升計畫），近日在信義鄉地利門診啟動遠距醫療，提供精準專科會診服務。

健保署宣布2021年為遠距醫療健保給付元年，中國附醫自8月19日獲健保署同意實施「全民健保遠距醫療幾戶計畫」，並且於信義鄉地利鄉開設門診規劃遠距醫療，9月8日在健保署長李伯璋見證下啟動遠距專科會診，李伯璋也頒發感謝狀肯定院方長期投入偏鄉醫療的貢獻與熱忱。

南投縣信義鄉地利村又稱為「玉山腳下無醫村」，位在濁水溪上游的河畔部落，人口只有1100多人，多半都是年長者，中國附醫在設立地利門診之前，全村不但沒醫療院所、醫護人員、連藥局也沒有。

中國附醫總院長周德陽表示，地利門診不僅是傳統視訊，還加入人工智慧AI以及虛擬實境VR技術，遠距醫療是偏鄉醫療重點，也是後疫情時代趨勢，南投縣地利村只是起點，未來計畫將遠距醫療應用遍及偏鄉、醫療缺乏地區，下一站將前往和平，中國附醫身為中部醫學中心責無旁貸。

IDS計畫主持人、中國醫藥大學副校長林正介表示，目前已經開設眼科、皮膚科、耳鼻喉科、急診及牙科等，由地利門診駐診醫師，配合中國附醫總院的專科醫師進行視訊會診，「山上照超音波，山下醫院也同步看到影像畫面、零時差、零距離，為病患隔空診斷。」