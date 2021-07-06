5、6月配合萬人篩檢「健保公文才下來」　美女醫心寒：要狂加班了

▲據公文內容，目前看來急診篩檢的都要改單，行政人員恐怕得瘋狂加班。（圖／記者陳以昇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我已經可以想像所有大規模篩檢醫院的醫政室人員欲哭無淚、假日加班的表情了……」美女醫師吳欣岱5日下午發文，提到很多醫院5、6月配合大規模篩檢，但近期才收到衛服部健保署公文，說明「公費支付COVID-19檢驗費用」的申報及核付作業辦理。結果一看內容，吳欣岱直嘆，恐怕會讓不少醫護人員都心寒。

吳欣岱文章開頭就嘆氣，「哎……五六月已經這麼多醫院配合大規模篩檢，人數每天幾萬幾萬的算，你老兄申報方式現在才出來」，認為事後才講算錢方式就算了，其中一條「經審核有不符規定者，得追討費用」，讓她也超無奈，已經可以想像所有大規模篩檢醫院的醫政室人員欲哭無淚、假日加班的表情。

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只見吳欣岱在公文上標出一段話，上面指出「依全民健康保險醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法核付費用，如經衛生福利部疾病管制署審核，發現有溢領及不符規定者，得請健保署分區業務組追繳費用。」

▲美女醫發文。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

吳欣岱接著疑惑發問，「這個分類有需要這麼晚才出來嗎？說好的超前部署呢？還是行政人員的工時不是工時？」最後還用hashtag補充「#有醫院上週五才收到通知」、「#以前用急診篩的都要改單」、「#溢領或不符合規定要追討」，並在留言處質疑「而且第一類是經醫師評估需要採檢者，開檢驗單不都要醫師碼嗎？到底要怎樣才會不符合這點呢？」

貼文一出，除了有兒科美女醫師唐子涵留言「太讓一線醫護人員心寒了」，不少醫護也分享貼文「啊你們疾管署既然都有自己標準，那何必先放給我們自由判斷，之後再來追討說我們溢領、不合規定，真的是很好笑」、「疫情一減，健保署（要幫疾管署）又要賴帳白嫖了，這一個多月拼命作，篩出被感染者砍斷傳播鏈，到頭來不知陰性的會不會就砍光光」、「義無反顧擋在前面，換來這樣的對待，這個政府是有真心覺得醫護辛苦嗎？」