伴郎一句「相戀10年陪你娶了別人」　再揭新娘驚人真相

記者黃翊婷／綜合報導

微博近日瘋傳一篇名為「最佳前任」的文章，PO文者自稱和新郎交往10年，最終卻只能當伴郎，看著對方和另一名女子步入婚姻的禮堂。消息傳開後，引發大陸網友正反意見熱議，沒想到PO文者再度自曝，其實新娘也是一名女同志。

▲網友截圖原PO的影片急尋新娘，擔心她遭人騙婚。（圖／翻攝自微博／荷蘭豆養殖專家，下同）

原PO先是在抖音分享擔任伴郎的影片，一句「談了10年，然後陪你娶了別人，我還給你作伴郎，最佳前任，最終都沒活成我們當初說的樣子」，深情告白新郎。消息傳開後，掀起其他網友熱議，還有人在微博PO文急尋新娘，「有在商丘最近結婚的女生嗎？妳可能被騙婚了」。

對此，原PO又發表一篇解釋文，內容自稱和新郎認識25年、相戀10年，兩人在2018年底分手，「關於同妻，非也，他是一個很善良的男人，既然（是）他的選擇就不會辜負了任何人，嫁給他可以說很幸福」，如今他也已經開始新生活，雙方的感情早已變成親情，祝福彼此都能前程似錦。

但更讓網友們驚訝的是，原PO還自曝與新郎結婚的那名女子其實是一名女同志，為了結這場婚，男方甚至砸下人民幣500萬元（約新台幣2178萬元）。不過，這些後續說明都沒能平息網友的質疑，除了故事的真實性之外，大多數人都無法認同這樣的結婚手段，並紛紛發起檢舉，目前抖音平台已經搜尋不到原文，疑似遭到刪除，僅剩下網友備份的片段影音。

▼原PO事後公開解釋文，但還是無法平息眾人的質疑。