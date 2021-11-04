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餐廳鐵罐上提醒「請不要打開」　他手癢一開嘆：可惡！中招了

▲餐廳鐵罐上提醒「請不要打開」。（圖／取自yuzucocco tiktok）

▲餐廳鐵罐上提醒「請不要打開」。（圖／翻攝自TikTok／yuzucocco）

實習記者廖翊慈／綜合報導

日本一名網友Potato（yuzucocco）在 TikTok上傳了一段影片，背景在一家餐廳，餐桌上放著一個小鐵罐，上頭貼著一張「請不要打開」的提醒， 好奇心驅使他將鐵蓋打開， 蓋子背面貼著一張寫有「TIPS」（小費）的字條，裡面有其他同樣上當的人所投入的硬幣，中招的Potato哭笑不得也投下硬幣。

據日媒grape報導，鐵罐內硬幣的數量反映出「受害者」的多寡， Potato表示，「人就是這樣，越不讓你做的事，你就越想做，我就是想開那個鐵罐。」打開後的字條上寫著「你打開了...謝謝你！」發現自己中招了，雖然喊著可惡，但還是掏出硬幣投入鐵罐內。

這段影片在日本成了熱門話題，許多網友對餐廳可愛又有趣的做法表示，「要是我就不打開了」、「這家餐廳太幽默了」、「想出這個點子的人太有趣了」、「心甘情願地付小費給鐵罐吧哈哈哈！」

@yuzucocco

ご飯屋さんに置かれていた謎の入れ物。開けちゃったじゃないの。最後の本音の一言#おすすめにのりたい #運営さん大好き

♬ original sound - Slamuri
 

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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