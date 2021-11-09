北大才女8年後「大崩壞」…清純妹轉戰抖音賣貨　直播一晚進帳4億

▲北大才女勵志演說爆紅，8年後大崩壞。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

曾經被封為「北京大學才女」的劉媛媛，寒門出身，拼命讀書，成功考入北京大學法學院，2014年學習演講，只用兩三個月，拿下《超級演說家》第二季總冠軍，此後淡出民眾視野。最近，有網友發現，她已經入駐抖音，通過直播帶貨售紙質書，一場直播最高銷售額甚至破1億元人民幣（約新台幣4億元）。

綜合陸媒報導，劉媛媛曾在《超級演說家》節目中進行了名為《寒門貴子》的演講，這段演講影片在網上點閱已經過億。

事實上，劉媛媛正是從底層一步步走出來的「寒門」學子，從差生逆襲進北大的求學歷程，讓她積累了很多讀書和學習方法。因此，在抖音直播時，她能幫學生分析出學習問題的癥結所在，並給出讀書方法和學習建議。

碩士畢業後，劉媛媛選擇在教育領域自主創業。「作為普通家庭的孩子，長大以後，因教育而逆襲人生的我們，其實都很有衝動去做教育。只是做教育，並沒有把賺錢放在第一位，」劉媛媛這樣表達創業初衷。

在奪得《超級演說家》第二季總冠軍後，她接到了很多商業演講邀請，一場場演講跑下來獲得的酬勞，成了創業的啟動資金。創業最開始做了一個考研網站，投了好多錢進去，卻以失敗告終。2017年，她開始做學習方法課，正趕上知識付費風口，公司有了第一筆千萬收入。

2020年6月，劉媛媛開始在抖音上為學生和青年群體推薦圖書。她會為了給小學生挑選一套合適的歷史書，專門跑到北大找歷史專業的朋友一起討論，也會督促直播間的女性尤其是全職媽媽要不斷學習，並推薦閱讀提高情商和財商的圖書。

如今，劉媛媛的工作就是讀書、選書、薦書，每天深夜12點多才會下播，然後看書看到2點，早上八九點起床後接著看書，只為從海量的圖書裡精挑細選出真正的好書。

在抖音直播的時候，不乏有網友質疑，「為什麼北大法學碩士畢業，要選擇賣書？」事實上，劉媛媛在校時就取得了律師從業資格證，但當律師並不是自己心之所向。在她看來，賣書一方面需要強大的閱讀理解能力，才能夠快速地讀書並且判斷什麼是好書；另一方面還需要較強的輸出和推薦能力，來喚起人們閱讀興趣，而且職業沒有貴賤之分，只要是自己喜歡，沒有什麼不可以。