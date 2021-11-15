台中勞工局辦青創品牌特色標章　20優出爐

▲台中市勞工局辦青創品牌特色標章20優出爐。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府勞工局日前舉辦「青年創業品牌特色標章遴選」及「光復新村青創基地座椅設計競賽」，審查結果出爐，由勞工局長張大春代表盧秀燕頒發獎狀，表揚青年優異表現，頒獎典禮也結合「Young！好樣市集」共同盛大舉辦。

張大春表示，盧秀燕相當重視青年的想法，也鼓勵青年踴躍發揮創新創意，以「安居樂業、適性發展」為施政願景，推出「青秀樂臺中」青年政策，並以「建構友善青年就、創業環境」為目標，提供青年一站式就創業服務，希望讓許多青年就、創業者願意落地生根於台中。

▲台中市勞工局長張大春。（圖／記者游瓊華攝）



勞工局表示，第2年舉辦的「青年創業品牌特色標章遴選」，包含食品類選出10件獲得「中市青創好禮-食食在在標章」；文創商品類選出10件獲得「中市青創好禮-非買不可標章」。另「光復新村青創基地座椅設計競賽」邀請本市高中職及大專院校學生組團參賽，共選出5件優選、10件佳作，已擇部分獲獎作品陸續製作放置於光復新村青創基地展示。

這次頒獎典禮結合勞工局與台中市17所大專院校合作舉辦的「Young！好樣市集」及經濟發展局「中區嘉年華-鐵道市集」，攤商均配合「第三屆台中購物節」提供消費優惠，並可登錄APP參加購物節抽獎，邀請市民朋友於後疫情時期共同振興經濟。