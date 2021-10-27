老品牌新能量　舊振南第五代傳人李立元分享經驗

▲勞動部雲嘉南分署27日於台江文化中心辦理「大師名人講座」，邀請舊振南食品股份有限公司總經理李立元，分享百年老店的品牌再造與發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署27日於台江文化中心辦理「大師名人講座」，邀請舊振南食品股份有限公司總經理李立元分享百年老店的品牌再造，及如何透過異業合作重新打響老品牌新滋味，現場也開放網路直播，吸引不少企業中高階主管參與。

李立元：「傳承是我們舊振南的最大使命」，從台南發跡、高雄起家的舊振南餅店，傳承至今已超過百年，除了始終堅持手作漢餅的傳統外，還不斷與時俱進、優化製程，為老品牌注入創新能量。

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李立元說，隨著時代演進，人與人互動的禮數愈趨簡化，因此舊振南必須要將漢餅所代表包括禮數、情感與對儀式感的重視等精神價值融入每一代生活中。

文化傳承與品牌創新看似不相關，但李立元說，唯有重新尋找品牌定位，扭轉既定印象，把漢餅重興塑造為有意義的禮品，啟發消費者對禮數的重視，才能擴大品牌的消費族群。因此，他透過新世代的手法與包裝，讓年輕世代看見傳統手作的溫度，也透過異業合作重新打響老品牌的新滋味。

李立元也以打造快閃店，與台南知名冰淇淋店蜷尾家推出雪餅、和杜老爺聯名推出綠豆椪牛乳冰棒等例子說明，這些合作都在社群媒體上湧現網美打卡風潮，創造1+1大於2的價值。

疫情期間，擁有百年招牌的老餅店亦受到嚴重衝擊，也讓李立元思考轉型，並與經營團隊開始分析16萬網路會員的消費行為，以台灣人的「厚禮數」為基礎，運用精準行銷搭配年度節慶及客製化的個人、企業專屬服務，也利用各式節慶的「儀式感」刺激消費者透過送禮來傳達心意，把糕餅市場擴大，讓業績逆風高飛。





另為讓台灣人、甚至世界各國的人更認識「漢餅」，李立元還與經營團隊打造出富有教育價值與綠色科技的觀光工廠，讓民眾能以手的溫度及觸感揉醒麵糰，透過手作體驗提升消費者對糕餅的好感度，讓消費者能用各種感官品嚐百年滋味，讓「漢餅」文化入於口、化於心。



今天活動勞動部雲嘉南分署技正楊慶元亦出席聆聽，他說李總經理將舊振南這個老品牌注入創新能量的故事相當值得企業學習，也讓民眾見證「漢餅」的文化與發展。

下一場大師名人講座，將於11月25日舉辦，邀請到凱鈿行動科技執行長蘇柏州談「數位轉型的人才挑戰」，相關訊息可上雲嘉南分署勞動力發展資源網(https://workforce.wda.gov.tw/)查詢，或洽專線(06)6985945轉1286報名。