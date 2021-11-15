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5星飯店愛牌KOHLER「一用回不去」！講究人體工學「超美型法弧便座」瞬間點亮空間質感

▲▼KOHLER智能馬桶。（圖／記者周宸亘攝）

▲不僅細膩打造療癒的居家環境，如今現代人也格外重視浴廁空間的美感與智能性。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

忙了一整天回到家，除了客廳舒適的沙發可以療癒身心，誰說浴室裡面的馬桶不能具備同樣「功效」，甚至比深陷沙發還更讓人放鬆？網路就流傳一份研究報告指出，一個人平均一生坐在馬桶上的時間，竟然長達18個月！每天要坐躺的沙發床墊都挑得這麼仔細，決定家中每個人如廁是否順暢的馬桶，在選購上更是不能馬虎。

到底家裡為什麼需要智能馬桶？不少網友就好奇，傳統馬桶用得好好的，真的想不到升級的理由，擁護派則開示，「智能馬桶的好，就像智慧手機一樣，用過了才知道，而且一用就回不去！」對於擁護派來說，現在一台及格的智能馬桶不脫幾個條件，包括不鏽鋼噴嘴、自動沖水／廁蓋開闔感應、多重沖洗模式、人體工學設計等，若造型能做得宛如藝術品般優雅，更能一舉提升浴室美感，每天推開浴室門，都有彷彿住進五星酒店的療癒爽感。

多年來，以瓷燒質感且常保如新的評價廣受星級飯店、高端豪宅愛用的歐美品牌「KOHLER」，在台灣雖然不比日系品牌普遍，卻是質感行家一看就了然於心的懂生活選擇，例如目前旗下的「KOHLER Eir™全自動智能馬桶」，就讓許多人一見傾心。一體成形、不露出任何管線的俐落設計，除了顧及使用者的安全性，視覺上也格外清爽，有別於他牌了無新意的外型，KOHLER Eir™智能馬桶更是以流線型雅緻的金邊設計，賦予馬桶另一種時尚面貌，獲得IF國際設計大獎的設計完全突破每個人對於馬桶的刻板印象。

▲▼KOHLER智能馬桶。（圖／記者周宸亘攝）

▲流線雅緻的金邊設計，賦予KOHLER Eir™全自動智能馬桶簡約卻又顯得優雅的獨特風格。

獨具美感的智能馬桶，也要搭配使用者在乎的功能，才算相得益彰！從安裝選擇來看，就可以了解KOHLER在設計上的體貼。KOHLER Eir™全自動智能馬桶不僅能夠貼牆安裝，同時也能選擇地排水或牆排水，主打即使在低水壓的環境也能順暢使用。流線外型也延伸至座墊設計，不僅美型更以符合人體工學的專利法弧人體工學座圈，減少一般座圈上的壓力點，讓人一坐上馬桶更放鬆，使如廁過程更順暢。

▲▼ 馬桶,智能馬桶,智慧馬桶,免觸碰,人體工學,省水,KOHLER。（圖／記者周宸亘攝）

▲符合人體工學的專利法弧人體工學座圈，要讓全家人享受順暢的坐姿體驗。

KOHLER Eir™全自動智能馬桶無微不至的設計還包括濾水功能，免治用水經過濾雜質、餘濾和重金屬的階段，才以不同的沖洗模式，為使用者帶來衛生潔淨的沖洗體驗，除了針對清洗臀部和女性私密處做精細調整，一般沖洗也能達到舒爽按摩的效果。免治水過濾功能，更可以保護智能馬桶在經年累月下，避免沉積物和礦物質堆積造成堵塞。貼心的是，KOHLER Eir™全自動智能馬桶上的指示燈在濾芯需要更換時，也會自動亮起指示燈，以智能守護全家人最在意的衛生與健康。

一使用智能馬桶就回不去的關鍵還包括——全程不用碰到手！KOHLER Eir™全自動智能馬桶內建的微波感應，能自動偵測感應與人體之間的距離，進而自動開闔廁蓋、座墊，也會在使用完後自動沖水，比起手動沖水還能節省水量。上完的廁所瀰漫異味時，內建的除臭系統也會自動啟動，還給廁所清新的潔淨感。

智能設計降低不少細菌病毒傳播的機會，然而KOHLER Eir™全自動智能馬桶也把消毒需求優先幫使用者細想到。偶爾想幫馬桶清潔消毒一下，只需要一鍵就能啟動電解水清潔噴嘴和紫外線消毒缸體功能，在講求效率的現在，正式和馬桶刷、清潔劑分手，迎來馬桶自行清潔缸體、噴嘴的全自動時代！

▲▼KOHLER智能馬桶。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼直覺性的圖示與設計，讓使用者一鍵就能選擇多種沖洗模式，甚至啟動後疫情時代最重視的清潔消毒工作。

▲▼KOHLER智能馬桶。（圖／記者周宸亘攝）

想一睹何謂優雅的便座設計，或是更想親身見證「用過就回不去」的KOHLER傳說？目前KOHLER在台北設有體驗館服務，現場除了有專人介紹，也能夠現場體驗KOHLER Eir™全自動智能馬桶帶來的細膩調節和滿滿療癒。至於早已看好型號、準備趁著綁定五倍券換新智能馬桶的消費者，KOHLER官方旗艦店(https://shop.kohler.com.tw)更是祭出超難得的精選商品低至5折優惠！抓緊時機風風光光的把KOHLER迎回家中，讓家裡的浴廁空間成為最舒心、最受歡迎的療癒角落。

▲▼KOHLER智能馬桶。（圖／記者周宸亘攝）

▲趁著擁有振興券的難得機會，不妨走一趟體驗館，親身見證「用過就回不去」的KOHLER傳說。


KOHLER 台北體驗館
台北市中山區松江路148號1樓 （02）2511-9928
KOHELR官方網站：https://www.kohler.com.tw
KOHLER官方旗艦店：https://shop.kohler.com.tw
KOHLER台灣FACEBOOK：https://www.facebook.com/KohlerTaiwan

▼KOHLER 台北體驗館。（圖／品牌提供）

▲▼馬桶,智能馬桶,智慧馬桶,免觸碰,人體工學,省水,KOHLER。（圖／KOHLER提供）

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關鍵字：

馬桶智能馬桶智慧馬桶免觸碰人體工學省水KOHLER

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