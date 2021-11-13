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衛生意識抬頭！　電解除菌水「自動除菌」上廁所更安心

▲除菌意識抬頭！馬桶技術升級，運用電解除菌水「自動除菌」，如廁更安心、打掃也更便利。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者吳杰澄）

記者陳珊珊／採訪報導

受到疫情影響，全民除菌意識抬頭！民眾對於居家品質還有衛生環境更加重視，也在這期間添購不少除菌消毒用品，就是希望能夠打造乾淨的居家環境，而究竟家裡有哪些地方是民眾最在意的呢？我們實際上街訪問民眾！

民眾蔡小姐提到，「在疫情期間，我有買空氣清淨機，或是除菌消毒的機器，我覺得比較安心。家裡最注重整潔的地方應該是廁所，因為我覺得廁所就是細菌最多的地方，尤其是馬桶，我會常常消毒或清洗」。民眾洪小姐說：「鞋櫃、門把和廁所，是我在疫情間打掃的重點區域」。

▲▼除菌意識抬頭！　馬桶新技術「自動除菌」上廁所更安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼衛浴空間是民眾在疫情間最在意整潔的地方，尤其是最常使用到的馬桶。（圖╱記者吳杰澄攝；以下同）

▲▼除菌意識抬頭！　馬桶新技術「自動除菌」上廁所更安心。（圖／記者吳杰澄攝）

民眾周先生分享，「我覺得馬桶本來就是比較容易不乾淨的地方，尤其是噴嘴和馬桶內壁，很怕清不乾淨可能滋生細菌，加上現在又有疫情的關係，所以會特別注重除菌這塊，希望自己和家人都能安心使用」。

經過實際街訪發現，衛浴空間的清潔衛生，尤其最常被使用到的馬桶，是大家清潔的首要目標，也是居家升級的重點區域，不過該怎麼讓馬桶真乾淨？有業者超前業界技術，將「電解除菌水」應用在馬桶除菌上，讓民眾驚喜連連。

▲▼除菌意識抬頭！　馬桶新技術「自動除菌」上廁所更安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼TOTO將「電解除菌水」應用在馬桶除菌上，如廁後會自動噴灑電解除菌水清潔噴嘴及馬桶內壁。

▲▼除菌意識抬頭！　馬桶新技術「自動除菌」上廁所更安心。（圖／記者吳杰澄攝）

民眾周先生說：「如果馬桶可以自動清潔，甚至有辦法除菌的話，對我來說會方便且安心許多」。民眾洪小姐分享，「平常清潔馬桶時，就常覺得有一些邊邊角角很難清到，如果馬桶有自動除菌的功能最好，這樣我就不用擔心清不乾淨而有細菌的問題」。民眾蔡小姐也說：「我平常自己清洗馬桶，也不敢保證每一次都有清乾淨，所以如果馬桶可以自動除菌或消毒的話，我覺得很方便，還滿吸引我的」。

自來水經過電解後形成的「電解除菌水」含有次氯酸成分，能針對噴嘴和馬桶內壁有效除菌，而且不含任何化學物質與清潔劑，在一定時間後，電解除菌水就會自動還原成自來水，友善地球環境，使用起來也更安心。

▲▼除菌意識抬頭！　馬桶新技術「自動除菌」上廁所更安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲TOTO討論度一直都很高的「WASHLET溫水洗淨便座」。

TOTO將電解除菌水運用於多款不同產品，像是討論度一直都很高的「WASHLET溫水洗淨便座」，如廁後會自動噴灑電解除菌水，讓噴嘴保持潔淨，安心大大加分，如果8小時沒使用，還會自動再次清潔，能有效保持噴嘴及馬桶潔淨。而最高規格的高端馬桶「NEOREST」，以及集結除菌、自動、便利於一身的進階款馬桶「除菌全自動馬桶」，都是民眾喜愛的好幫手，安心享受清爽的如廁體驗，打掃也變得更輕鬆。

▲▼除菌意識抬頭！　馬桶新技術「自動除菌」上廁所更安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲集結除菌、自動、便利於一身的進階款馬桶「除菌全自動馬桶」。

▲▼除菌意識抬頭！　馬桶新技術「自動除菌」上廁所更安心。（圖／記者吳杰澄攝）

▲TOTO最高規格的高端馬桶「NEOREST」。

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