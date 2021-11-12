2.5萬筆學習檔案遺失報告出爐　國教署長自請記過處分

▲教育部今天公布學生學習歷程檔案資料遺失的懲處結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部因人為疏失，導致2.5萬筆高中職學生學習歷程檔案資料遺失，教育部今（12日）將此事件檢討書面報告函送立法院，國教署長彭富源自請記過處分，教育部表示，這次事件仍有系統維運量能不足、行政督導管理不周情形，故提出「 強化機房管理專業能量」等五項精進作為，並再次對受影響的師生與家長致歉。

教育部規劃實施111學年度大學考招新制，並在高中推動「學習歷程檔案」，減輕學生在高三時準備大學備審資料的負擔，卻傳出相關檔案驚爆消失的離譜事件，根據教育部清查結果，影響範圍為81校、學生7854人，2萬5210件檔案遺失，其中以台中市22所學校受害為最嚴重。

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▲針對學習歷程檔案資料遺失一事，國教署長彭富源（站立穿深色西裝者）今自請處分記過。（圖／記者許敏溶攝）

不過，彭富源在前天（10日，週三）曾在立法院表示，透過逐校逐生的輔導機制下，10月26日已經將上述遺失的資料完成上傳，且有書面回報確認完成2.5萬重新上傳；而當天，包括國民黨籍立委萬美玲、林奕華多位立委追究此事的相關責任，彭富源僅說週六之前會提出書面檢討與懲處報告，也對此事造成外界困擾再次感到抱歉，並指「「我不會沒有責任」」，教育部也在今天傍晚針對此事做出說明。

教育部指出，今天已將「高級中等學校學生學習歷程檔案學校平臺資料遺失事件檢討及精進作為」書面報告函送立法院，事件發生後，立即組成專案小組輔導受影響學生，並請受影響學校「逐生、「逐檔」」確認學生重新上傳檔案意願，在10月26日已將上述遺失的資料全數完成上傳，且有書面回報確認完成。

對於懲處部分，教育部表示，彭富源在事發第一時間，即以口頭及書面提出負起行政督導責任，並在學生完成上傳後，再次就行政督導疏失，提報自請記過處分，相關人事行政懲處程序，教育部將接續辦理。

教育部分析，這次事件雖是機房向上集中作業時，工程師操作錯誤引起，但檢討分析後，仍有系統維運量能不足、行政督導管理不周情形，所以提出「強化機房管理專業能量；加強備份監控並落實還原演練；建立系統重大變更多重驗證及複核機制；爭取國教署設立資訊（安）專責單位；轉移高級中等學校學生學習歷程系統維運及向上集中作業機制」等五點精進作為。

教育部舉例說，像是在「建立系統重大變更多重驗證及複核機制」，除完成「高級中等學校學生學習歷程資料庫應用系統管理多重檢核SOP」，並已邀請8名教授成立SOP督導團，分工強化SOP及督導，並邀請外部專家學者組成複核團隊，進行查核。

另考量現今已有多家廠商開發出更多元、更能客製化的學習歷程模組，教育部指出，國教署將不再與暨大續約辦理公版模組計畫，後續國教署會將資源投入在支持使用公版模組之學校依需求選用與其校務行政系統相容性高的學習歷程模組進行轉換，以確保學生學習歷程檔案作業順利。



