半年來首例！境外生連兩天增5例確診　校園總數達856例

▲境外生連續兩天新增5病例。（圖／教育部提供，照片人物與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情穩定，中央疫情指揮中心昨（12日）公布國內新增10例病例，都是境外移入，本土再度「+0」，而根據教育部今（13日）公布最新統計資料，截至昨天為止，各級學校新增5例確診個案，全部都是境外移入，連續兩天境外生都新增5例，寫下4月有統計資料至今，首次連續兩天「+5」紀錄，也讓境外學生累計確診數達到134例，全國校園累計總數也達到856例。

隨著疫苗施打普及率提高，目前第一劑接種比例已經超過75%，第二劑也超過40%，加上台灣本土疫情穩定，台灣也逐步放寬相關限制，現在春節居家檢疫也放寬為「7+7」，但衛福部也呼籲民眾，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域。

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▲境外生連續兩天新增5病例。（圖／教育部提供，照片人物與本新聞無關）

不過，昨天仍有10例境外移入病例，根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到856例，較前一天新增5例，都是境外生，也是連續兩天都新增5例，讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到134例，其中境外移入大專校院學生128例，境外移入高中生、國中生、國小生各1例。

另本土學生確診數則仍維持在722例，且已經從10月27日至今沒有新增個案，722例當中，212例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。