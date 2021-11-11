陳時中脫罩喝酒唱歌！違反「這1項防疫規定」自打臉

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生活中心／綜合報導

昨（10）日網路瘋傳衛福部長、指揮中心指揮官陳時中在餐會中「脫口罩喝酒高歌」的影片，45秒畫面中看見阿中部長乾完一杯酒後興奮高歌，一旁還坐著正崴集團董事長郭台強及數位長髮女子。陳時中昨日深夜緊急澄清，該影片拍攝時間為去年6月15日，並非三級警戒期間，但一票人未戴口罩及未保持社交距離，等於打臉指揮中心規定。

經本刊回顧，去年6月15日國內新增2例境外移入個案，已連60多日無本土病例，指揮中心自同年4月開始推行「防疫新生活運動」，依照指揮中心指引，「外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。」阿中部長的確違反該項防疫規定。

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▲陳時中喝酒唱歌又沒戴口罩的影片在網路瘋傳。（圖／翻攝網路）

針對該支爭議影片，陳時中昨日深夜緊急作出回應，「對於今日網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一、聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二、此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。」

指揮中心「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」寫道，「民眾於享受休假時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險。」

面對外界批評身為指揮中心指揮官，陳時中恐有帶頭違規的質疑聲浪，本人的最新回應，將有待在今日疫情記者會中親自說明。