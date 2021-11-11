　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳時中脫罩喝酒唱歌！違反「這1項防疫規定」自打臉

生活中心／綜合報導

昨（10）日網路瘋傳衛福部長、指揮中心指揮官陳時中在餐會中「脫口罩喝酒高歌」的影片，45秒畫面中看見阿中部長乾完一杯酒後興奮高歌，一旁還坐著正崴集團董事長郭台強及數位長髮女子。陳時中昨日深夜緊急澄清，該影片拍攝時間為去年6月15日，並非三級警戒期間，但一票人未戴口罩及未保持社交距離，等於打臉指揮中心規定。

經本刊回顧，去年6月15日國內新增2例境外移入個案，已連60多日無本土病例，指揮中心自同年4月開始推行「防疫新生活運動」，依照指揮中心指引，「外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。」阿中部長的確違反該項防疫規定。

▲▼陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光　衛福部回應了。（圖／翻攝網路）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中喝酒唱歌又沒戴口罩的影片在網路瘋傳。（圖／翻攝網路）

針對該支爭議影片，陳時中昨日深夜緊急作出回應，「對於今日網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一、聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二、此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。」

指揮中心「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」寫道，「民眾於享受休假時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險。」

面對外界批評身為指揮中心指揮官，陳時中恐有帶頭違規的質疑聲浪，本人的最新回應，將有待在今日疫情記者會中親自說明。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
正妹主播怒開嗆：做錯事爸媽下跪，不知本人有無羞恥心
長榮海運賺翻！　年終10個月起跳
快訊／李智凱宣布結婚！　套牢交往6年學姐
莫德納買2千萬劑「訂錯了！」　醫列3疫苗：應該訂它
陳時中脫罩嗨唱！違反「這項防疫規定」自打臉
大谷翔平入選2項「最佳陣容」！史無前例紀錄
顏清標仍欠銀行近2億？　最新債務金額曝光
1字之差遭出征！「這家公司」被瑪莎惡少害慘
快訊／遭瑪莎惡少暴打昏迷！男大生最新傷況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／無罩喝酒唱歌影片瘋傳　陳時中親上火線說明

獅子座流星雨極大期將登場　把握周末假期觀賞

義大醫療走向屏東！2025年營運　將有遊樂場、購物、電影院

陳時中脫罩喝酒唱歌！違反「這1項防疫規定」自打臉

「3星座」年底補運密招！「1動作」桃花+財運旺到翻

莫德納買2千萬劑「訂錯了！」　醫列3廠牌可施打天數：應該改訂它

1字之差遭出征！「這家公司」被瑪莎富少害慘　冤喊：我不是百桂

長榮末代「空中皇后」退役　波音747「蒙皮鑰匙圈」今限量開搶

陳時中無罩嗨唱旁「美女身份」曝！曾任歌手演員和財經台主持人

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

LIVE／無罩喝酒唱歌影片瘋傳　陳時中親上火線說明

獅子座流星雨極大期將登場　把握周末假期觀賞

義大醫療走向屏東！2025年營運　將有遊樂場、購物、電影院

陳時中脫罩喝酒唱歌！違反「這1項防疫規定」自打臉

「3星座」年底補運密招！「1動作」桃花+財運旺到翻

莫德納買2千萬劑「訂錯了！」　醫列3廠牌可施打天數：應該改訂它

1字之差遭出征！「這家公司」被瑪莎富少害慘　冤喊：我不是百桂

長榮末代「空中皇后」退役　波音747「蒙皮鑰匙圈」今限量開搶

陳時中無罩嗨唱旁「美女身份」曝！曾任歌手演員和財經台主持人

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

就是SWAG的場景！台版《魷魚遊戲》座落「謎之攝影棚」

監院糾正核四仲裁案　台電：尊重結果虛心接受

民進黨號召客家、原民、婦女三大族群　舉行25場公投說明會

又是富二代！開藍寶基尼撞死正妹「撞擊前2秒時速170km」只判9月

「鞍馬王子」李智凱要結婚了　交往6年甜曝喜訊：她是我的動力來源

盲眼三花跳不進圍欄坐外面「默默守護」妹妹　超暖背影融化網

台股跌破5日線！航海王暈船　指數跌107點收17452

朱立倫要綠營檢視蔡英文學歷　陳子瑜：懷疑他失去記憶了

美記者失禮提問遭批沒做功課！李政宰高EQ回應「翻譯也被罵爆」

藻礁公投若通過中火恐增燒500萬噸煤　顏寬恒：政府逼人民接受

生活熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

深夜規模6.6地震全台有感！氣象局曝「遠地震央」

陳時中唱歌爆新片！前晚餐會再度「脫罩開金嗓」　同業也傻眼

40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」愣了

「車上有棍子」　網秒懂惡少家教

今晨最低6.8℃　7縣市低溫特報

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

北台灣下探6度！到周末清晨更冷

瑪莎拉蒂惡少爸3句護兒　網全傻眼

瑪莎惡少爸代道歉！遭爆「說詞完全偏袒」

陳時中嗨唱旁「美女身份」曝光

更多熱門

相關新聞

「3大疫苗都有」第14輪今起開放預約

「3大疫苗都有」第14輪今起開放預約

中央流行疫情指揮中心今天上午10點起開放第14輪疫苗預約，提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週。

批59萬劑即期AZ價差肯定有貓膩　郭正亮：在國外已算弊案

批59萬劑即期AZ價差肯定有貓膩　郭正亮：在國外已算弊案

買即期AZ遭藍營圍剿　他秀主決議打臉：國民黨到底要陳時中怎麼做？

買即期AZ遭藍營圍剿　他秀主決議打臉：國民黨到底要陳時中怎麼做？

買59萬劑即期AZ惹議　郭正亮曝兩種可能原因

買59萬劑即期AZ惹議　郭正亮曝兩種可能原因

買即期AZ惹議！陳時中爆「藥廠原本通知160萬劑」

買即期AZ惹議！陳時中爆「藥廠原本通知160萬劑」

關鍵字：

指揮官陳時中脫罩唱歌防疫指引防疫新生活運動防疫規定指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

瑪莎拉蒂惡少擔任「行銷經理」　網友灌爆YT

瑪莎拉蒂惡少父代子出面道歉　「動手千刀萬剮就是錯」

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸：可能我平常管教太嚴格

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面