高端份子出國要加打疫苗　他一算：影響比例極低！抹黑是什麼心態

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，打高端民眾若有緊急出國需求，可持證明再追打AZ、BNT或莫德納疫苗。對此，桃園市前議員王浩宇表示，受影響的比例只有0.085/1000，根本極低好嗎？不知道一直抹黑攻擊的人是什麼心態？

王浩宇13日在臉書說，全世界各國已在使用、但其他國家還不承認的國產疫苗其實還蠻多的，並不是只有高端，因為重點是保護力，優先考量根本不是可否出國。

王浩宇指出，因為國外疫情很嚴重，台灣每天出國的人數其實真的很少，把打高端的比例換算進去，真的要打第三、四劑的人真的沒多少，所以以專案處理；重點是高端已經正在進行三期實驗，不知道一直抹黑攻擊的人是什麼心態？

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▲▼國產高端疫苗。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）



王浩宇表示，台灣1000人只有1.7個人出國，打高端的比例大概5%，受影響的比例只有0.085/1000，根本比例極低好嗎？

指揮中心12日宣布新冠疫苗最新政策，已經接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可以持證明再追打AZ、BNT或莫德納疫苗。

指揮中心指揮官陳時中解釋，開放高端混打是為了特殊出國需要不得已的變通措施，主要最早注意到是學生問題，接下來耶誕節過後，美國學校實體上課陸續恢復；而先前因年輕族群最先開放可接種疫苗是高端，所以人數相對多，我方除持續和國際溝通外，也要讓學生有一條路可以走，這是在專家研判下進行的變通。