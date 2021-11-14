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高端份子出國要加打疫苗　他一算：影響比例極低！抹黑是什麼心態

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心宣布，打高端民眾若有緊急出國需求，可持證明再追打AZ、BNT或莫德納疫苗。對此，桃園市前議員王浩宇表示，受影響的比例只有0.085/1000，根本極低好嗎？不知道一直抹黑攻擊的人是什麼心態？

王浩宇13日在臉書說，全世界各國已在使用、但其他國家還不承認的國產疫苗其實還蠻多的，並不是只有高端，因為重點是保護力，優先考量根本不是可否出國。

王浩宇指出，因為國外疫情很嚴重，台灣每天出國的人數其實真的很少，把打高端的比例換算進去，真的要打第三、四劑的人真的沒多少，所以以專案處理；重點是高端已經正在進行三期實驗，不知道一直抹黑攻擊的人是什麼心態？

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▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國產高端疫苗。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）

▲▼國產高端疫苗今天開放接種，一大早蔡英文總統率先接種第一劑，隨後在全國各地方疫苗接種站進行施打作業。高端疫苗爭議不斷，直接影響國人接種信心，諾大的接種站前來接種的民眾只有小貓兩三隻。圖為新北市新店區三民活動中心接種站現況。（圖／記者湯興漢攝）

王浩宇表示，台灣1000人只有1.7個人出國，打高端的比例大概5%，受影響的比例只有0.085/1000，根本比例極低好嗎？

指揮中心12日宣布新冠疫苗最新政策，已經接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，若有緊急出國需求，可以持證明再追打AZ、BNT或莫德納疫苗。

指揮中心指揮官陳時中解釋，開放高端混打是為了特殊出國需要不得已的變通措施，主要最早注意到是學生問題，接下來耶誕節過後，美國學校實體上課陸續恢復；而先前因年輕族群最先開放可接種疫苗是高端，所以人數相對多，我方除持續和國際溝通外，也要讓學生有一條路可以走，這是在專家研判下進行的變通。

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