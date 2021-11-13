遭毆男大生病情好轉　黑心律師曝瑪莎三煞「可能下場」：爽

▲律師曝瑪莎三惡煞可能下場：爽。（圖／記者白珈陽攝）



記者柯振中／綜合報導

台中瑪莎拉蒂惡煞毆打男大生，導致男大生傷重住院，儘管病情好轉，未來仍有很長的路要走。對此，網紅「黑心律師」表示，宋母日前被警方告知「只能告一個」，其實不是惡煞後台硬，而是單純警方想吃案，同時也揭露惡煞未來可能的下場，「爽。」

「黑心律師」楊律師在臉書上說明，宋母會被告知「只能對動手那位提告」，絕非三煞後台硬，只是員警單純想吃案，最好是不告，就不用辦理，「若要告就告少一點，警察就能少辦一點，這又不是毒品槍砲，沒什麼績效及獎金，實務上很多警察會吃掉小案件。」

楊律師表示，目前男大生病況好轉，是個好消息，若未來沒有重大後遺症，惡煞的律師會主張，被告沒有殺人的念頭、打人只是一時衝動與氣憤，只構成普通傷害罪，屬於告訴乃論罪，接著與宋母談和解。

楊律師說明，和解書會被加上一條「甲方賠償後…乙方應撤回告訴」，等男大生、宋母撤回告訴，檢察官就必須給予不起訴處分，等於技術性無罪。

▼目前男大生病況已經好轉。（圖／家屬提供）



不過，楊律師提到，通常男大生、宋母會主張是殺人未遂罪，但若沒死、沒重傷，能談成的和解賠償有限，且達成和解後，實務上法官、檢察官會偏向認定為普通傷害罪。

「看到瑪莎三煞沒事，又心有不甘，怎麼辧呢？」楊律師說明，碰上這樣的狀況，問他這種「專門幫壞人幹壞事的黑心律師就對了」，首先要把地板拉高，當晚其中2人架住男大生、另一人持球棒毆打，至少構成「剝奪行動自由罪」，因此本案並非傷害罪、殺人未遂罪選一個，而是剝奪行動自由罪與殺人未遂罪之間。

▼楊律師說明，要先把地板拉高。（圖／記者游瓊華攝）



楊律師提及，這2罪的罪責都很重，用重罪來談的話，能談出更高的價格，且此2罪屬於非告訴乃論，就算和解了，也不能撤回告訴，因此宋母、男大生獲得鉅額賠償金以後，三煞仍會被起訴、被判有罪，雖然和解、賠償會減刑，但仍有刑罰，甚至可能坐牢，「爽。」