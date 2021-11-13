瑪莎惡少「撞臉毛齊哥」　網對比驚呆：失散多年的兄弟吧？

▲毛期哥（左）、張敦量（右）似乎有些神似。（圖／記者李忠憲攝、翻攝YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

百桂食品富少張敦量僅因小車禍，竟冷血把18歲宋姓男大生打成重傷，一夕間成為全民公敵。而今年初，富王鴨肉王姓小老闆則是壞嘴嗆女熊貓「毛長齊再來說話啦」，於是被冠上「毛齊哥」的封號，如今有網友拿出兩人正面照相比，讓千人看傻直呼「這兩位長的還真有87%相似！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》分別貼出惡少張敦量與富王鴨肉店王姓老闆「毛齊哥」的正臉照片，接著氣轟「逞兇鬥狠一定沒有好下場，#可以去結拜了！」

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照片曝光後，底下引來千名網友朝聖，紛紛驚呼兩人面貌像極了，「我怎麼覺得他們好像．是我眼睛有問題嗎」、「都一副欺負人嘴臉」、「他們是失散多年的兄弟吧」、「一個試圖東山再起，一個準備家道中落？」「以後看到剪這種頭的都要小心了，兄弟頭」、「還蠻像的說，嚴格來說有87%像」、「一個嘴秋、一個傷人！也都賠掉了一整個家族事業」、「確定不是八點檔劇情嗎」。

▲富王鴨肉店小老闆罵外送員，引發眾怒。（圖／網友授權）



事實上，今年1月爆發的「毛齊哥」嗆罵熊貓女外送員「破查某」、「毛長齊再來說話啦」，引發全台人抵制，當時富王鴨肉也緊急歇業止血，。

本站報導，台中地院8月16日審結，王男與張姓女外送員發生糾紛，但王卻不用理性的方式溝通，還恐嚇對方，讓張女因此心生畏懼，而王男還公開用不雅言語貶損對方的社會評價，實不可取，因此依法判王男拘役30天，得易科罰金。全案可上訴。

李明諭主張，原告（外送員張女）理由之一是王男言論使她心生畏怖，但當時王男所說的「沒有被人家打過」、「怎麼這麼跩」等語，句子尾調都是上揚的，他是用疑問句，即使是「以後不要被我遇到」這句，也沒有明確說明遇到之後會做什麼事，有想像空間，因此不該被當成恐嚇要件，決定提出上訴。至於王男「破查某」、「你毛長齊再來說話啦！」等語，已然構成公然侮辱，對此他們認錯，這方面不會再上訴。

▲張敦量害慘家業。（圖／記者白珈陽攝）



至於這次把宋姓男大生打到昏迷的張敦量，風波越演越烈，人生前途毀了，他與陳勁豪、李韋霖3人涉犯殺人未遂等罪，，遭法院認定有反覆實施之虞准押禁見，甚至連累爸媽、家族事業「百桂食品工廠」也無期限停業。

此外，張敦量的黑歷史也被挖出，他投資經營線上博弈網站，去年因陳姓男子欠109萬賭資，糾眾找洪姓介紹人談判，要他代償簽300萬本票，竟毆傷對方還恐嚇「要打死你」。檢方日前偵結，傷害部分雙方和解不起訴，依強制、恐嚇罪嫌起訴張等5人，由法院審理中。

然而，張敦量投資經營的泰金運動線上博弈網站，在遭逮後改名、改網址繼續營業。採現金版經營服務，只能透過轉帳、電子支付或信用卡收費，提供運彩、電競、真人Casino、電子遊戲等，會員還可以免費看A片。