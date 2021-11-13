台鐵EMU3000商務車廂票價一覽！貴1.4倍「升級服務」出爐

▲台鐵EMU3000商務車廂有專人服務旅客。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局EMU3000型新自強號城際列車將於年底上線，台鐵局首度在每一列車增設一節商務車廂，命名為「騰雲座艙」，車廂內配有30個座位設有USB插槽和110V充電插座，同時提供免費Wi-Fi，並有餐飲及專屬服務，能吃到哈根達斯冰淇淋、星巴克黑咖啡等。

台鐵局表示，EMU3000型新自強號城際列車全面提升列車安全控制與管理系統，車內設有CCTV及AED，商務車廂配有30個座位，提供加大寬敞的專屬座椅，設有USB插槽和110V充電插座，同時提供免費Wi-Fi，此外，商務車廂旅客將有臺灣軌道列車上最佳之精緻餐飲及專屬服務。

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▲▼台鐵EMU3000商務車廂票價，預計年底上線。（圖／台鐵）

台鐵局委託張軒豪設計師，設計騰雲座艙專屬標示，其字體融入臺鐵原有車廂標示文字結構，並以車身弧線外型做發想，運用軸線傾斜軸心提高的手法，加上帶有速度感的流線設計。

Logo取自雲字裡兩點，配色運用純粹黑與灰，與EMU3000外觀相呼應，將正式用於EMU 3000商務車廂內外標示、車站月台、車序牌、地貼及售票窗口等處所，凸顯騰雲座艙專屬性。

台鐵局表示，也招聘新進人員，並委請華航公司提供商務艙旅客服務訓練課程，主打「新服務、新軌跡」，透過從心出發的理念，提供五星級全新商務車廂服務，就學員服裝儀容、服務態度、旅客引導、溝通技巧等各面向，進行空少空姐級的標竿學習，把客機座艙服務精神，轉移至臺鐵新車的服務上。未來EMU 3000新自強號每車將派有2名服務員，為騰雲座艙旅客服務。

▲台鐵EMU3000提供餐飲服務。（圖／台鐵）

餐飲服務方面，提供多種點心飲品，旅客透過臺鐵APP或官網預定車票時(需於前1日17時前)，就可以預選餐點及飲品。當日購買騰雲座艙車票之旅客，則提供列車上實際備用之餐飲品為主。

餐點部分為5品項擇1，包含騰雲座艙限定台鐵便當(僅供應騰雲座艙，不於其他列車及車站販售)、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘(鳳梨酥+蘋果酥)、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。

▲台鐵EMU3000商務車廂配有兩名服勤員。（圖／台鐵）

飲品部分4品項擇1，包括星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、或EMU 3000型設計款瓶裝水。旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心服務。相關餐飲品項，臺鐵局會依旅客及外界的意見，定期調整內容。

台鐵局表示，商務車廂票價僅約為一般座位票價的1.4倍，有遞遠遞減之優惠。惟不發售里程50公里以內車票，主要車站票價臺北-花蓮為796元、臺北-臺東為1145元。另EMU3000型新自強號將於12月29日正式上線營運。