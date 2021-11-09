主管「住花蓮出差花蓮」　坐辦公室月領8千旅費！台鐵幫腔：合規定

▲台鐵基層業務量大。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵為百年老店，至今已累積逾千億虧損，其中人事成本最為沈重。有基層爆料，東區協調中心主管每月申報20天出差，可領8000元差費，實際上卻每天都待在辦公室內。對此，台鐵局表示，此狀況合於規定，且強調「東區協調中心業務量不輕鬆」。

台鐵基層爆料，一名東區協調中心主管每月申請20天出差，因此可領8000元的差費，半年來已領5萬差費，9成的上班天數都申報出差，然而事實上該員卻沒有離開過花蓮，他雖受台鐵派駐花蓮，但其實就住在花蓮，每天都待在辦公室，卻仍能請領費用，令基層不滿。

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▲台鐵票價低，至今已累計千億負債。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵局表示，設立「橫向聯繫各區(北、中、南、東)「協調中心」後，均指派局本部資深高層主管(副總工程司或專門委員)擔任中心主任，且規定應進駐地區執行督導業務，屬因公奉派出差性質，支領差費爰無疑義。

另各該主任於進駐執行業務期間得不受「臺鐵局員工國內出差及旅費報支注意事項」第4點第2款每月出差不得超過10天之限制，前亦經專簽核定，支領合於規定。

台鐵局表示，東區協調中心轄管範疇最廣，從暖暖至古莊轄區路線總長409.5公里，且自成立迄本（110）年11月1日止，包含協同工作橫向協調作業、在建工程及保安裝置巡檢作業、配合事故(事件) 調查作業、會同鐵道局工程查核作業、防疫措施及其他辦理事項等，高達774件，為各區之冠，業務量實不輕鬆。