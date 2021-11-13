消防署長蕭煥章南下關懷前線　嘉縣災害應變中心規劃中

▲▼消防署長蕭煥章南下嘉義關心基層同仁。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部消防署長蕭煥章關心基層同仁，率署內同仁親臨國立故宮博物院南部院區國際會議廳，與消防局第一線同仁及幹部同仁面對面座談，另偕警察大學教授簡賢文與嘉義縣長翁章梁就消防業務進行交流會談，期間由消防局長呂清海陪同。

會議開始前，由翁章梁與蕭署長進行校閱，展現嘉縣各式新穎的救災車輛與裝備器材，如前進指揮所、空拍機操作、IRB演練等，呈現不斷成長蛻變的消防韌性，縣長與署長與隊員握手致意，感謝消防弟兄辛勞，民雄鄉長何嘉恒也一同到場關心。

消防署近3年共編列5889萬元，補助嘉縣購置各式救災車輛及裝備器材，嘉縣近3年也編列1億5792萬元強化及汰換消防局各式救災車輛與消防人員的個人救災裝備。

蕭煥章到嘉縣關懷基層，也掌握地方目前的勤務制度及業務的各種問題，傾聽基層聲音、想法與建議，凝聚共識決策解決方案，目的是讓消防團隊能越來越好。

蕭煥章表示，感謝翁章梁與縣府團隊這麼重視消防，積極推動每戶安裝住警器，普及率將在年底達百分百；中央也藉由行政院補助一次汰換20年以上的消防車，全國共97輛，明年3月前會全數汰換完成，地方政府的需求，中央可以協助的地方，總統、部長、院長都特別關心，並交代到縣市了解需求以後，再做整體考量，如裝備、器材、訓練甚至是廳舍內部整裝，把最重要的地方投注經費。

消防局指出，有關屋齡老舊消防廳舍新建工程，中央與縣府已共同編列預算，太保、東石分隊陸續完工，接續大埔、義竹、民雄等分隊及嘉縣災害應變中心防災大樓新建工程規劃辦理中，亟需中央經費挹注，共同守護縣民生命財產安全，打造更安全的居住環境。