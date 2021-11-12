陳時中「無罩嗨唱」地點曝！進去就要2萬5000元　神秘包廂疑在2樓

▲陳時中喝酒唱歌、沒戴口罩的影片瘋傳。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

衛福部長陳時中去年6月「無罩嗨唱」的46秒影片曝光後，引起各界討論。如今事發地點曝光，竟是位於台北內湖的一間知名高檔肉舖店，且陳時中等人用餐的包廂疑似位於餐廳二樓，屬於低消2萬5000元的包廂。

朱凱翔透過臉書粉專「不演了新聞台」發文，陳時中影片中的地點，就是位於台北市內湖區的餐廳「Meat Store」餐廳包廂。據悉，該間肉舖一樓販售高檔肉品、酒類，但一樓僅有普通座位區，因此包廂可能在2樓。

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▲陳時中的用餐地點是位於內湖的高檔肉舖餐廳。（圖／翻攝Google地圖）



▲陳時中用餐的包廂低消要2萬5000元。（圖／翻攝Meat Store臉書）



以餐廳粉專PO出的照片進行比對，可以發現包箱內的餐具擺放、桌子、紅酒杯、黃色的餐店等，都與陳時中歡唱的影片相同，且當時桌上也擺放著西式冷切拚盤，以及排餐類的餐點，與餐廳的餐點相同。

據《東森新聞》報導，陳時中當天用餐的包廂，低消要2萬5000元，可容納18人；以影片上的菜色推算，當時桌上的法式羊小排一份要價870元，因此一盤上有4隻，等於上千元，而吃到剩下骨頭的就是戰斧牛排，一份至少2900元，冷盤肉品則為380元。

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