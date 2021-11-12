瑪莎3惡徒碰到怎解？東海大七5年前示範過　網回顧：89被嚇跑

▲男大生遭瑪莎拉蒂3惡少強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中瑪莎拉蒂3惡少毆打男大生，案件驚動各界。提到開車糾紛導致的暴力衝突，有網友想到5年前的東海大七事件，忍不住詢問「大7事件是不是最好的榜樣」，「是不是如果跟89車禍的時候，躲在車上才是最好的榜樣，人肉也贏不過鐵做的」。

回顧大七事件，當時郭姓駕駛開著BMW大七進入東海夜市，對著路邊併排違停阻礙交通的彭姓男駕駛按喇叭，竟被彭男等3人不滿，手持棍棒猛敲大七的擋風玻璃沿路追車、嗆聲。郭男為了保護妻小，開車猛撞彭男的豐田ALTIS車頭4次，嚇得彭男等人逃到一旁。

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事後，郭男、彭男等人都被依法起訴，法官認為彭男等人違規在先，但郭男超過正當防衛的必要，因次判郭男5月徒刑，另彭男等3人各判6月徒刑，均可易科罰金。

▲▼BMW大七事件讓不少人留下深刻的印象。（圖／翻攝自爆料公社）



有網友在PTT發文表示，在瑪莎拉蒂事件的影片中，看到男大生被打感到非常痛心，「以後遇到這種事情是不是只要被脅迫就可以不要下車，然後直接離開，不構成肇逃」，感嘆「之前東海大七事件是不是才是正解？」

網友看完紛紛留言，「大七哥有夠衰小」、「大七事件大快人心，不然要放任屁孩囂張」、「比那些89兇 他們就鳥獸散了啊笑死」、「人家有球棒，躲車上玻璃能保護你多久？」「忘了，反正89嚇跑超好笑」、「可以躲車上報警，別衝撞人啊」。

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