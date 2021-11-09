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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

省思罷免制度　黃國昌親吐公道話：若改回雙二一罷韓會成功？

▲ 影片來源：黃國昌YouTube頻道

記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨陳柏惟遭罷免後，許多民進黨人士紛紛表示應該修改罷免制度。對此，前立委黃國昌日前在自己的節目直播中表示，如果回到過去雙二一的門檻，「那罷免韓國瑜會成功嗎？」並呼籲大眾應該要思考，我們希望怎麼樣的制度。

黃國昌表示，不要透過一次的活動，就有膝反射的反應，忘了當初舊法時期發生什麼問題，「因人設事，調來調去，我並不認為是聰明的做法。」

黃國昌強調，不能認為這套規則「罷掉我想罷的就好棒棒，罷掉不想罷的，就是制度有問題，這很怪。」

提到外界抨擊上次修改選罷法，降低罷免門檻，黃國昌則表示，若在沒修正門檻之前，是雙二一的制度，需要過半的投票率，同時同意票要大過不同意票，如果是雙二一門檻「那罷韓會成功嗎？」

黃國昌也說，也許很多人對於陳柏惟罷免案的結果感到失望，但這是台灣民主社會的一套規則，我們就遵守遊戲規則，而陳柏惟的罷免案也因為雙方高度動員的狀況下，投票率過半，同意大於不同意。

針對外界拋出修改罷免制度，黃國昌則反問，「那你希望改成怎樣，改成過去雙二一嗎？還是有什麼更好的？」

黃國昌表示，並不排斥針對罷免制度在台灣的運作，但他也希望大家重新沉澱思考，「在做這件事以前，不要因為一次結果的膝反射，就進行個案式修法，好好想想，我們希望怎樣的制度，要回到以前罷免制度，無法運作的狀態嗎？」

▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

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