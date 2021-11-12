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聘金多少合理？他手握「4大疊千元鈔票」嘆：結婚花光積蓄

▲結婚雖然是兩人的事情，不過婚前的前置作業非常重要，小心別失去了禮數。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）▲女方父母要求500萬作為聘金。（圖／ETtoday資料照）

▲有老人家說結婚「大聘66、小聘36」是基本。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者林郁婷／綜合報導

結婚是件值得祝福的人生大喜事，但如果聘金喬不攏，也可能鬧得雙方家庭不歡而散。一名男網友就詢問，結婚時聘金多少才合理？他曬出手握著4大疊千元鈔票表示，自己又是大聘又是小聘，感嘆「結個婚也花光了身上的積蓄」。許多網友說「什麼年代了還在聘來聘去」；也有網友認為「兩邊談好條件就可以了。」

一名男網友在臉書「爆廢公社二館」發文詢問，「娶老婆聘金給多少才合理」，表示老人家都說基本要準備大聘66、小聘36，另外還有一些大大小小的開銷，加一加也不少，還附上一張手握4疊千元鈔票的照片，無奈表示，「結個婚，也花光了身上的積蓄。」

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▲▼原PO曬出4疊千元鈔的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO曬出4疊千元鈔的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

貼文引來7百多則留言，許多網友表示「離婚會退錢嗎？什麼年代了，賣女兒喔」、「結個婚怎麼搞得好像賣女兒港覺」、「如果離婚也要退？這是在賣女兒還是結婚？陋習」、「都說古禮古禮要多少聘金就要同等嫁妝」、「什麼年代了。完全不需要。下一個會更好」。

也有網友認為「看個人吧！如果真的覺得不合理，不如不要結婚，不然未來問題更多」、「已經改登記婚，何必花大錢還要累死自己？」、「戶政事務所登記，花個3，5萬買喜餅，現在結婚應該不用花太多錢」、「老人家真的太囉嗦，所以不結婚了，自己結婚還不能決定怎麼辦，乾脆不要結。」

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