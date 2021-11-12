流感疫苗已打384萬劑！11／15開放第二階段「50~64歲可打」

▲流感疫苗第二階段。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗10/1分兩階段開打，衛福部長陳時中公布最新統計數字，到目前為止累積接種達384萬劑，疫苗使用量已經超過一半；第二階段將於下週一（11/15）開打，提供50~64歲沒有高風險慢性疾病成年人接種，但要注意，和新冠疫苗要間隔7天以上。

今(110)年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27%全人口數。陳時中指出，第一階段於10月1日起開打，提供包含醫事防疫人員、65歲以上長者、滿6個月以上學齡前幼兒、國小至高中學生、孕婦、潛在高風險疾病者等10類對象。

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陳時中表示，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人，從11月15日開打，而先前第一階段已經開放10類對象也可以繼續接種，他重申，流感疫苗接種也相當重要，符合資格應該盡快接種，但和新冠疫苗間隔要7天以上。

被問及目前接種狀況與目標，陳時中說，今年到現在為止累積接種384萬劑，去年同期則接種540萬劑；去年最初並沒有規劃分階段施打，但是一開始50~64歲族群太過踴躍，打了82萬劑後才暫緩，一直到12月重開，如果扣掉這些人，今年可能會比去年少接種50~100萬人，但還是強調，這兩年打流感疫苗效果都很好，請民眾不要遲疑。