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社會 社會焦點 保障人權

「遭前世男友鬼魂糾纏」強拉少女公廁改運　不舉男下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

張姓工地清潔員今年5月間在台中某火車站搭訕少女巧巧（化名），謊稱要幫忙看手相，接著又用「遭前世男友鬼魂糾纏」等理由，將人騙進公園，再強行拉進廁所企圖性侵，後來因為無法勃起，於是把人帶到草地以手指性侵得逞。台中地院法官考量到張男是性侵慣犯，於是依強制性交罪判處4年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲巧巧遭張男以鬼神之說誘騙性侵。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

判決書中提到，張男今年5月12日晚間在台中某火車站遇見巧巧，於是佯稱要幫忙看手相，相約隔日見面；兩人隔日晚間碰面後，他以火車站附近燈光昏暗為由，將人引導至附近的公園，接著又說「公園內有媽祖神像比較靈驗、廁所燈光較明亮、妳運勢不佳、妳遭前世男友鬼魂糾纏、我喜歡佛」等理由，企圖誆騙對方透過性行為改變厄運。

巧巧聽到這裡警覺有異，立即拒絕進入公園公廁，並明確表達「我不要」，沒想到仍因力氣差距遭強行拉進廁所。張男無視巧巧的反抗，甚至將廁所門反鎖阻斷逃脫路線，但因為過程中無法勃起，於是命令女方穿好衣服，再帶到附近草地以手指性侵得逞。

誇張的是，張男得逞之後，仍持續以電話騷擾巧巧，直到巧巧的家人發現並報警，才揭穿這起案件。面對上述指控，張男在接受警詢、偵訊以及出庭審理時揭坦承不諱。

台中地院法官表示，張男有多次性犯罪前科，2007年間曾因妨害性自主案件被判刑11年確定，直到2018年期滿才執行完畢，沒想到出獄3年又用鬼神之說誘騙女子，只為滿足自身性慾，可見惡性重大，考量到他犯後坦承犯行，家境貧寒，還有洗腎的弟弟需要照顧，最後依強制性交罪判處4年有期徒刑，全案仍可上訴。

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