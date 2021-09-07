18歲漸凍人考進北航科工　輪椅上18公斤小身板立志做「中國霍金」

▲邢益凡患有LAMA2-相關先天性肌營養不良，只能靠著下巴撐住頭學習。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

18歲的邢益凡來自吉林省，體重只有18公斤。他在6個月大時確診為LAMA2-相關先天性肌營養不良，由於無力的骨骼肌無法支撐和保護，骨骼越生長，肌肉越萎縮，身體承受的負擔就越重，只能坐輪椅或躺在床榻上學習。不過，立志作為「中國霍金」的邢益凡以645分的優異成績錄取北航工科試驗班（信息類），立志用知識改變世界。

▲邢益凡無懼身體狀況限制，中考及高考皆拿下優異成績。（圖／翻攝澎湃新聞）

《中青報》報導，由於嚴重脊柱畸形，邢益凡一堂課能堅持坐著聽課30分鐘，剩下15分鐘只能躺著聽課，全靠大腦想象老師講的知識。翻書時，他做不到用一隻手來完成，受到頸部肌肉退化影響，他的頭幾乎不能自己轉動。

邢益凡在進入大學前的求學時期，只能用下巴撐在桌上支著頭，眼睛也只能掃視到書本的一半頁面。但這些都沒有難倒邢益凡，不僅中考時以615分的成績考進吉林一中，高考也拿下645分的優異成績，被北京航空航天大學錄取。

▲邢益凡跟著今年錄取的新生一同參觀北航博物館。（圖／翻攝北京日報）

坐著輪椅的邢益凡今（7）日隨著一同錄取的新生走進北航的航空航天博物館，參觀各時期的飛機，包括自主研發的殲10戰鬥機、師生研發的「北京一號」運輸機等。因為肌肉萎縮，邢益凡連轉頭都很困難，只能請身邊的同學幫忙，把頭轉向各架飛機停放的位置，他說，「這麼多飛機，真想一次看個夠！」

▲邢益凡立志做「中國霍金」，貢獻自己的知識所學。（圖／翻攝北京日報）

結束新生導覽後，邢益凡回到學校專門為他和母親準備的房間。對於即將開啟的大學生涯，邢益凡覺得特別幸福，他表示，學校的老師、同學非常熱情，將來會從各方面幫助自己，「自己肯定會克服病痛，全力學習，努力讀研究生，將來想從事信息領域的工作，為祖國的航空航天事業出一份力。」