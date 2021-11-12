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社會 社會焦點 保障人權

詐騙車手藏燒烤店鐵皮屋　警方逮人發現他車上還有這個

記者邱中岳／台北報導

北市大同區1名退休婦人遭詐騙20萬，警方調閱監視器從台北一路追到桃園，發現車手躲入一家燒烤店旁的鐵皮屋，警方在現場查獲車手以及另外9人，並在一旁廢棄車輛中起獲4把空氣槍以及1把霰彈槍，該名車手坦承槍枝為自己所有。

警方調查，20歲的王姓男子，涉嫌在3日在大同區詐騙63歲的胡姓婦人，婦人聽信對方後交付僅剩的20萬元積蓄，事後發現被騙報警，警方透過監視器追查，發現王男拿走提款卡後搭乘小黃離開，事後又刻意下車步行2公里後轉搭另台小黃掩人耳目。

▲▼王姓車手拿走婦人提款卡，隨即換乘2部小黃逃逸，警方在桃園將人逮捕到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓車手(紅圈)拿走婦人提款卡，隨即換乘2部小黃逃逸，警方在桃園將人逮捕到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

王男轉搭上另台小黃，一路南下桃園，又徒步返回1家燒烤店，警方懷疑王姓車手與燒烤店有關，立刻派人前往桃園查緝，警方當場查獲王姓車手，還有31歲的鍾姓老闆，一旁鐵皮屋還有8名男子住在裡面，警方立刻將10人帶回偵訊。

警方當場搜索時，發現王不斷將眼神飄向一旁沒有懸掛車牌的報廢車輛，警方透過車窗發現裡面有一個球棒袋，要求王男交出鑰匙，王男起初拒絕配合，最後由警方破窗後發現球棒袋裝有4把空氣槍以及1把改造霰彈槍。

▲▼王姓車手拿走婦人提款卡，隨即換乘2部小黃逃逸，警方在桃園將人逮捕到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方在一旁未懸掛車牌的報廢車上起獲4把空氣槍以及1把改造霰彈槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子坦承槍枝為自己所有，但是辯稱槍是由前任老闆交付寄放，但不願意透露老闆是誰，訊後將鍾姓男子以及其他8人請回，涉嫌當車手藏槍的王姓男子，則依《槍砲彈藥刀械管制條例》、詐欺罪嫌送辦。

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