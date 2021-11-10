失業男疑膠帶封口鼻弒母再投河輕生　孫返家驚見阿嬤倒客廳氣絕

記者邱中岳／台北報導

北市有民眾報案在台北橋上發現1台機車以及拖鞋，不排除有民眾落水，警方事後到場通知家屬聯繫都無人回應，最後發現男子墜河輕生，但是到男子家中，發現男子母親倒臥地上，口鼻被膠帶封住，立刻將膠帶鬆開並送醫，但仍宣告不治。

▲警方懷疑江姓男子先以膠帶封住母親口鼻殺害，再騎車上台北橋墜河輕生。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方調查，52歲的江姓男子，最近因失業心情不佳，常常透露有輕生念頭，無業期間與81歲的江姓母親同住在大同區一處民宅，但是9日下午2時許，江男的機車被發現停放在台北橋上，一旁還遺留拖鞋，警方緊急通知江男的兒子到場。

江男兒子到場後，也確認機車以及拖鞋為父親所有，且撥打父親手機也沒有回應，不排除江姓男子已經墜河輕生，於是江男兒子帶著警方到住處訪查，一開門赫見阿嬤倒臥地上，且口鼻被用膠帶封住，立刻將膠帶鬆開由警消送醫搶救。

最後江姓男子的母親經過搶救仍宣告不治，警方也著手調閱監視器，發現江姓男子在9日中午時分騎車離開，都沒有人再進出民宅，而江姓男子則騎車前往台北橋方向，不排除是上橋墜河輕生。

警消除了持續打撈江姓男子遺體之外，另外也會同檢方對死亡的江男母親進行報驗，初步了解，江男近期失業心情不好，加上江男母親罹患癌症末期，懷疑是江男先用膠帶封住母親口鼻殺人，再投河輕生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼警消積極搜救中。