分手5個月「前女友生下3胞胎」…他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻眼了

▲男子分手5個月被前女友逼婚。（圖／翻攝自星視頻）

記者鄭思楠／綜合報導

上海一男子小陳（本文均為化名）不久前和女友分手，5個月後竟得知前女友已默默生下「三胞胎」，此後兩人復合打算結婚。沒想到，婚禮當天，女方親屬一個都沒有出現。他的疑慮越來越重，最終經過探訪識破謊言。原來，女友生下3個孩子根本是子虛烏有，而且根本已經結婚了。

據崇明檢察院報導，2018年10月，女友小玲曾告訴小陳，自己懷孕了，當時兩人商議的結果是將孩子打掉。同時，因為「小玲母親」的勸阻，兩人短暫分開了5個月，誰知在此期間小玲竟默默將孩子生了下來。

「驚喜」不止於此，幾天後，小玲告訴小陳，2人的孩子並非「雙胞胎」，而是「三胞胎」，當初沒有如實告知是因為孩子早產身體狀況不好，擔心出了意外讓小陳傷心。

大概是被喜悅衝昏了頭腦，雖然女友的理由有些荒誕，小陳還是聽信了她的話，並提出想要趕緊見見孩子。可這時小玲卻說孩子還在醫院的保溫箱內，短時間內不方便探視。

不久後，小陳被拉入一個微信群組，群內除了女友小玲，還有一人自稱是「小玲母親」。「小玲母親」對於未婚生子的事情很介意，著急詢問什麼時候舉辦婚禮。有了「丈母娘」的授意，小陳趕緊邀請小玲到自己家中做客，母親更是送給小玲萬元（人民幣，下同）見面禮，商定婚期。

「三胞胎」出院後，小玲將其託付給了身在外地的「母親」照顧，小陳及其母親多次提出想要見見孩子，無一例外被各種理由回絕。在小陳母親的百般請求下，「小玲母親」偶爾會通過微信發來孩子的照片和影片。此時的小玲以旅行、購買喜糖、盤店鋪、還信用卡等理由，從小陳母親及親戚朋友處收取合計約18萬元（約新台幣78萬元）。

眼看著婚期臨近，小玲家裡卻出了大事。小玲稱，父親因為酒駕被行政拘留了，而婚期正在父親拘留期內，便提出將婚禮延期的提議。想要近期舉辦婚禮的小陳母親拒絕了小玲的提議，決定仍在原定的日子舉行婚禮，但當天小玲的親屬一個也沒有出現。

小陳和母親心中的疑慮越來越重，她口中那個在外做生意的父母怎麼會忙到連女兒的婚禮都不出現？小陳和母親決心一定要見一見親家，強硬地向小玲提出了見面要求。小玲這次一反常態點了頭，帶他們從外圍參觀了自家，但因臨時有急事沒有進門。幾天後，小陳和母親兩人單獨來到了小玲家，卻發現一切都是謊言。

原來，小玲的父母並非她描述的在外經商的生意人，在微信與小陳及其母親聯繫的「小玲母親」其實是小玲一人分飾兩角，而她口中的三個孩子更是子虛烏有。但最過分的是，小玲在與自己同居期間，還未與前一任丈夫離婚。知道真相的小陳大為震驚，在家人的陪同下去派出所報了案。

2021年6月，崇明檢察院依法以重婚罪、詐騙罪對小玲提起公訴。法院依法認定小玲犯重婚罪及詐騙罪，決定執行有期徒刑2年9個月，緩刑3年，並處罰金6千元。