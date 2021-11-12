22歲正妹秘書「獲格力女董賞識」！將被培養成接班人　出眾背景曝

▲孟羽童外形出眾。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸空調龍頭格力電器董事長董明珠曾公開回應自己選擇接班人的要求，稱不會在乎對方是不是自己的親人、朋友，一切只看個人能力。據《中國經營報》報導，浙江大學外語學院22歲女孩孟羽童因為一檔真人秀節目，成為董明珠的秘書。近日，董明珠在某活動現場直言，要把她培養成未來第二個董明珠。

孟羽童畢業於浙江大學2017級西班牙語專業本科，來自河北石家莊。2021年初，董明珠加入一檔職場真人秀節目，而孟羽童正是節目中6位職場新人之一。

節目中，孟羽童身上的閃光點得到了董明珠的賞識，「妳最大的競爭力就是比別人能吃苦，性格非常活躍，學習反應能力很強。」最終，孟羽童憑藉著優秀的綜合素質和業務能力，在3位候選人中脫穎而出，最終由實習生轉正，拿到董明珠的offer成為董事長秘書。

▲董明珠直言要把孟羽童培養成接班人。（圖／翻攝自微博）

在節目最後董明珠更是語出驚人，當場誇讚孟羽童，符合企業未來接班人的標準，承諾要為她提供快速通道來加速成長，「她的品質我是認同的，我希望企業未來的接班人能夠是像她一樣的人」、「未來是不是能堅守下來，還要靠她自己的努力」、「但是，我會給她一個最好的、快速的通道」。

作為大陸知名的女性企業家代表，董明珠雖已過退休年齡，但仍然在格力公司任CEO一職。董明珠曾提到培養接班人的話題，她表示，「我一直默默地關注那些年輕人是可以再進一步培養的。」

對於走紅和網友的關注，孟羽童在微博發布影片回應稱，「內心非常惶恐，遇到這樣的機會只能說很幸運，我只是一個普通女孩和打工人，我知道自己有很多的不足，非常感謝大家給我提出中肯的意見和建議。」