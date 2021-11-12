今晨12.1℃！水氣增高山有望降雪　下波變天時間曝

▲今晨最低溫出現在苗栗西湖12.1度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

冷空氣強度減弱，今晨最低溫出現在苗栗西湖12.1度，白天起回溫，週末天氣舒適。下週又有中層雲、鋒面接連移入，中部以北轉為有雨的天氣型態。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，冷氣團略減弱，中層雲又截斷下半夜的「輻射冷卻」作用，故今晨氣溫明顯較昨晨回升，平地最低氣溫大約在攝氏12度左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至4時平地最低氣溫依序為：苗栗(西湖鄉)12.1度，新北(雙溪區)12.4度，花蓮(壽豐鄉)12.5度。其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中大甲區)13.3度，南部(高雄內門區)15.8度及台北(南港區)的14.3度。

▲今(12日)晨4：30紅外線雲圖顯示，華南有中層雲移入(左圖)。4：30雷達回波合成圖亦顯示，台灣海峽的回波逐漸增多，並移入中部以北(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

今(12日)白天起至明(13)日，冷氣團逐漸減弱，氣溫漸升；華南中層雲移入，中部以北山區及東半部有局部短暫雨，中部以北平地雲量增、偶飄零星小雨，南部仍為多雲時晴；明日大台北東側亦有局部短暫雨的機率。

今、明兩天北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚偏涼。今日各地區氣溫：北部14至23度，中部15至27度；南部17至30度，東部14至26度。今、明兩天3500公尺以上高山的最低氣溫仍在零下，又有中層雲移入，故有少量固態降水(霰或雪)的機率存在。

最新模式模擬顯示，下週(14)日西晴東偶雨，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。下週一、二(15、16日)東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區偶飄零星小雨。

下週三(17日)鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。下週四(18日)鋒面南下及東北季風影響，北部、東半部有局部雨，冷空氣不強、氣溫略降，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。