　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨12.1℃！水氣增高山有望降雪　下波變天時間曝

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晨最低溫出現在苗栗西湖12.1度。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

冷空氣強度減弱，今晨最低溫出現在苗栗西湖12.1度，白天起回溫，週末天氣舒適。下週又有中層雲、鋒面接連移入，中部以北轉為有雨的天氣型態。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，冷氣團略減弱，中層雲又截斷下半夜的「輻射冷卻」作用，故今晨氣溫明顯較昨晨回升，平地最低氣溫大約在攝氏12度左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至4時平地最低氣溫依序為：苗栗(西湖鄉)12.1度，新北(雙溪區)12.4度，花蓮(壽豐鄉)12.5度。其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中大甲區)13.3度，南部(高雄內門區)15.8度及台北(南港區)的14.3度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(12日)晨4：30紅外線雲圖顯示，華南有中層雲移入(左圖)。4：30雷達回波合成圖亦顯示，台灣海峽的回波逐漸增多，並移入中部以北(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

今(12日)白天起至明(13)日，冷氣團逐漸減弱，氣溫漸升；華南中層雲移入，中部以北山區及東半部有局部短暫雨，中部以北平地雲量增、偶飄零星小雨，南部仍為多雲時晴；明日大台北東側亦有局部短暫雨的機率。

今、明兩天北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚偏涼。今日各地區氣溫：北部14至23度，中部15至27度；南部17至30度，東部14至26度。今、明兩天3500公尺以上高山的最低氣溫仍在零下，又有中層雲移入，故有少量固態降水(霰或雪)的機率存在。

最新模式模擬顯示，下週(14)日西晴東偶雨，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。下週一、二(15、16日)東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區偶飄零星小雨。

下週三(17日)鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。下週四(18日)鋒面南下及東北季風影響，北部、東半部有局部雨，冷空氣不強、氣溫略降，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。

 

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
快訊／大谷翔平首獲大聯盟銀棒獎　鈴木一朗後日本第2人
邀請人曝光！陳時中「蛇會」無罩開唱　在場人士身分起底
陳時中喝酒嗨唱影片誰拍的？　她一看驚「傳播妹被滲透」
瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕
瑪莎惡少打人「讓爸媽慘了」！食品公司遭檢舉違建　縣府要查了
保時捷深夜自撞半毀！3人受困車內...2人失去呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑪莎惡少家業百桂食品起底！曾2度遭罰「廣告誇張不實易生誤解」

今晨12.1℃！水氣增高山有望降雪　下波變天時間曝

中午截止！第14輪預約「3大疫苗通通有」　5類對象別錯過

第12批BNT今晨6：59運抵桃機　3個月到貨860.95萬劑

瑪莎惡少打人「讓爸媽慘了」！食品公司遭檢舉違建　縣府要查了

掃實聯制QR Code超厭世！iPhone「神級小工具」一秒通關

男打2劑高端「臉歪面癱」一星期！指揮中心認了：不是個案

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

差1字遭網灌爆「有沒有賣鋁棒」　百佳老闆崩潰：汙衊一律提告

台南名店「神級薑母鴨」他狂打29通訂位！當地人跪求低調：麥相害

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

通緝犯求警察「給我點時間道別」　淚送妻小：怕出獄後兒不認識我

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

長腿妹聽「喵喵聲」鑽進排水溝！　身體超軟Q...成功救出受困奶貓

前駐泰代表李應元病逝享壽68歲　8月才請辭！最後身影「瘦一大圈」

瑪莎惡少家業百桂食品起底！曾2度遭罰「廣告誇張不實易生誤解」

今晨12.1℃！水氣增高山有望降雪　下波變天時間曝

中午截止！第14輪預約「3大疫苗通通有」　5類對象別錯過

第12批BNT今晨6：59運抵桃機　3個月到貨860.95萬劑

瑪莎惡少打人「讓爸媽慘了」！食品公司遭檢舉違建　縣府要查了

掃實聯制QR Code超厭世！iPhone「神級小工具」一秒通關

男打2劑高端「臉歪面癱」一星期！指揮中心認了：不是個案

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

差1字遭網灌爆「有沒有賣鋁棒」　百佳老闆崩潰：汙衊一律提告

台南名店「神級薑母鴨」他狂打29通訂位！當地人跪求低調：麥相害

謝淑薇唇語挑戰無厘頭答「提拉米蘇」　讓梅滕斯苦笑超崩潰！

大谷翔平首獲大聯盟銀棒獎　鈴木一朗後日本第2人

「瑪莎惡少爸」道歉文中3個字惹怒他：只想賺錢根本無心教育

謝淑薇女雙擊敗第6種子英美組合　收下WTA年終總決賽首勝

9成人都犯過！皮膚科醫師曝4大「敷面膜誤區」　敷後不洗也中

瑪莎惡少家業百桂食品起底！曾2度遭罰「廣告誇張不實易生誤解」

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！組豪華旅行團　詐騙惡行全被揭

邀請人曝光！陳時中「蛇會」無罩開唱　在場人士身分起底

北市「城中城翻版」竟在通化夜市　他為國家金庫被迫遷置60年

音樂節踩踏釀8死！主辦人被爆「看到救護車」　下秒帶全場比中指

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

生活熱門新聞

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

男打2劑高端面癱一星期！指揮中心這樣說

男友1場合不幫剝蝦　網力挺：神隊友

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

今晨低溫12.1℃　下週變天中部以北有雨

鄉民譙「捧6萬求原諒」最大敗筆：瑪莎拉蒂幾萬？

差1字被灌爆　百佳：汙衊一律告

3煞毆昏男大生　醫：台中開車注意2點

瑪莎3惡少圍毆「只有張被起底」　網揭1關鍵

40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」愣了

更多熱門

相關新聞

台北市冷破14度　氣象局一個原因「未升級冷氣團」

台北市冷破14度　氣象局一個原因「未升級冷氣團」

受到輻射冷卻效應影響，今晨再創入秋以來平地最低溫。台北市氣象局在凌晨3點10分降至13.9度，已經符合大陸冷氣團標準，氣象專家吳德榮也說這是1982年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團。不過氣象局不將這波冷空氣定義成冷氣團，因為只有那一瞬間低於14度而已。

今晨最低6.8℃　7縣市低溫特報

今晨最低6.8℃　7縣市低溫特報

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

今溫差10度！明晨更冷探12℃　下波降雨熱區出爐

今溫差10度！明晨更冷探12℃　下波降雨熱區出爐

清晨12.6℃！今晚最冷將創新低溫　雨區擴大時間曝

清晨12.6℃！今晚最冷將創新低溫　雨區擴大時間曝

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

Gino爆粗口轟瑪莎惡少：已成年，還要父母道歉

惡少爸再提高爾夫球　遭網灌爆：想洗白？

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

更多

最夯影音

更多
恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證
瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面