台北市冷破14度　氣象局一個原因「未升級冷氣團」

▲全台7縣市低溫特報，氣溫不到10度。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到輻射冷卻效應影響，今晨再創入秋以來平地最低溫。台北市氣象局在凌晨3點10分降至13.9度，已經符合大陸冷氣團標準，氣象專家吳德榮也說這是1982年來最早侵襲台灣的大陸冷氣團。不過氣象局不將這波冷空氣定義成冷氣團，因為只有那一瞬間低於14度而已。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，整夜的強「輻射冷卻」作用與冷空氣加成，今晨再創入秋以來平地最低氣溫紀錄；截至4:54苗栗以北縣、市皆出現10度以下的低溫，其依序為：苗栗(西湖鄉)6.8度，新竹(關西鎮)7.0度，桃園(大溪區)8.2度，基隆(七堵區)9.6度，新北(雙溪區)9.7度，台北(北投區)10.3度。

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▲基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣等7縣市有10度以下氣溫發生。（圖／翻攝中央氣象局）

其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中大甲區)10.3度，南部(台南後壁區)13.1度，東部(宜蘭東澳鄉)13.1度。此波空氣也因台北市氣象局降至13.9度，而成為自1982年11月11日以來最早侵襲台灣的「大陸冷氣團」。

不過中央氣象局預報員指出，台北市氣象局只有在凌晨3點10分的時候13.9度，其他時間都比14度高，所以氣象局僅發佈低溫特報，提醒基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣等7縣市有10度以下氣溫發生。